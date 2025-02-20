Трамп заявил о "козырях" России в возможных переговорах о мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "имеет козыри" в потенциальных мирных переговорах по окончанию войны из-за оккупации большой части украинских территорий.

Об этом американский лидер заявил во время своего перелета в Вашингтон, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. В то же время он заверил, что Россия якобы стремится к миру и окончанию войны.

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Что заявил Трамп о России

По его мнению, Россия имеет "козыри" на любых потенциальных переговорах, поскольку "захватила большую территорию" Украины. По его словам, Россия стремится к окончанию войны, которую сама же начала. На вопрос, верит ли он, что Россия хочет мира, Трамп ответил положительно.

Я думаю, что россияне хотят, чтобы война закончилась, я действительно так думаю. Я думаю, что у них есть козыри, потому что они захватили большую территорию. У них есть козыри,

– заявил президент США.

Напомним, недавно Дональд Трамп сделал заявление относительно того, сможет ли Украина вернуть свои территории. По его словам, не стоит рассчитывать на границы 2014 года. Но он предполагал, что удастся вернуть контроль над частью ныне оккупированной территории.

К слову, ISW сообщало, что Небензя требует, чтобы Украина уступила примерно 30% территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас не оккупированы Россией. Сейчас российские войска оккупировали примерно 99% территории Луганской области.