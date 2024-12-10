В эфире одного из российских шоу пропагандист случайно рассказал о самой большой проблеме диктатора Владимира Путина. Он сказал, что через несколько лет летать на российских самолетах станет просто опасно. Мол, "все из-за санкций".

Действительно, вражеская авиация уже "сыпется" в воздухе. Об этом свидетельствует, в частности, недавнее возгорание самолета Sukhoi Superjet в Анталии. Другой же пропагандист уже сейчас предлагает не быть такими категоричными, а идти на уступки, информирует 24 Канал.

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Российская авиация становится опасной

Один из российских пропагандистов заявил, что России нужно будет выбирать: получить все желаемое и запланированное, но санкции никто не отменит; или идти на уступки в сторону Украины, к примеру, сохранить ей военное присутствие в западных областях, но не в Киеве, и в ответ получить снятие санкций.

Другой же сказал, что российские банки якобы и без подключения к системе SWIFT нормально работают, поэтому смягчения санкций не нужны. По его словам, предложения, которые звучат с Запада, это "маленькие крошки от большого пирога, которые готовы бросить, чтобы только Россия приняла все условия".

Предыдущий пропагандист ему возразил. Он не считает введенные санкции "маленькими крошками". Поскольку после наложения ограничений на "Газпромбанк" рубль начал стремительно падать. По его мнению, с санкциями не надо шутить, но и одновременно серьезно к ним относиться.

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В то же время третий пропагандист вообще разболтал, что санкции серьезно влияют на способность России использовать авиацию. Поэтому через некоторое время россияне столкнутся с серьезной проблемой.

Что касается санкций, то прежде всего говорится о самолетах. Это реальная опасность, которая через несколько лет "выплывет" и мы это почувствуем,

– отметил он.

Интересно, что возгорание самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталии произошло по той же причине, что и самолета этой серии в "Шереметьево" в 2019 году, когда погиб 41 человек.