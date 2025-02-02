Россияне имели "тройной" успех в пригороде Покровска, – Deep State

Оккупанты продолжают наступление на Востоке. Наибольшее количество вражеских атак приходится на Покровское направление.

По состоянию на вечер 1 февраля россияне совершили на Покровском направлении почти 40 атак. По данным Deep State, именно здесь агрессор, к сожалению, имеет продвижение, передает 24 Канал.

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Россияне сжимают Покровск в клещах

За последние сутки захватчики продвинулись возле Воздвиженки, Котлиного и Андреевки.

Где расположена Воздвиженка: смотрите на карте

Оккупанты имеют успех у Котлиного: смотрите на карте

Враг продвинулся неподалеку Андреевки: смотрите на карте

Напомним, что агрессор пытается взять Покровск в кольцо, чтобы избежать городских боев. Как отмечает издание CNN, враг постепенно затягивает петлю вокруг города. Оккупанты достигли главной железнодорожной ветки в Покровск, что может стать плацдармом для дальнейшего продвижения. Аналитики указывают на возможность российского наступления на малонаселенные равнины Днепропетровской области или на север к промышленным городам.