Генерал-лейтенант в отставке рассказал, для каких задач Россия может использовать свои резервы
Несмотря на многочисленные потери на поле боя, Россия имеет резервы, чтобы осуществлять наступление на определенных участках фронта. Военное командование России стремится захватить не только малые населенные пункты, но и областные центры Украины.
Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что ВСУ успешно удается выполнять одну из задач стратегической обороны. Говорится об уменьшении военных мощностей врага, в частности его личного состава и техники.
Смотрите также Минуснули вражескую пехоту, танк и не только: как бойцы "Химеры" уничтожают противника в Донецкой области
Не удалось остановить продвижение
Игорь Романенко отметил, что, несмотря на колоссальные усилия, Силам обороны, к сожалению, не удалось остановить продвижение россиян на территории Украины.
Нам (ВСУ – 24 Канал) не хватает техники, боеприпасов и личного состава. Ранее украинским военным на Покровском направлении удалось ослабить наступательный импульс россиян. Однако оккупанты сейчас осуществляют давление на Курахово, в районе Торецка. Через эти участки фронта, на мой взгляд, россияне продолжают двигаться в сторону Покровска,
– сказал военный эксперт.
Он пояснил, что противник атакует не напрямую, а осуществляет наступательные действия с юга и севера. Таким образом пытается достичь оперативного охвата Покровска.
Какая ситуация вблизи Покровска: смотрите на карте
Концентрация российских резервов
По словам Игоря Романенко, оккупанты сосредотачивают свои резервы на Запорожском направлении, в районе Работино.
Последние несколько недель враг атакует Запорожье управляемыми авиационными бомбами. Там формируются группировки. Их военный потенциал растет, ведь оккупанты имеют целью продвигаться там,
– высказался он.
Владимир Путин формирует задачу оккупировать политически весомые территории Украины. После потери Херсона – единственного областного центра, лакомым куском для кремлевского диктатора стали бы Харьков, Запорожье, Днепр или Сумы.
"Это входит в планы россиян, но сил, чтобы сразу захватить все эти территории, они не имеют. Поэтому пытаются постепенно продвигаться, ведь для этого ресурсы у них есть", – добавил Романенко.