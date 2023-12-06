Россия имеет в Украине 3 линии обороны, ВСУ уже прошли вторую, – Минобороны

Украинские военные находятся между второй и третьей линией обороны россиян. Половину территорий наши защитники уже деоккупировали.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у российских захватчиков есть три линии обороны на фронте в Украине. По его словам, ВСУ прошли вторую линию и находятся перед третьей.

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Умеров отметил, что выход на границы 1991 остается стратегической победой для Украины. Он также добавил, что если война растянется на годы, то цивилизованному миру должно быть стыдно за это.

Это будет продолжаться и уничтожать демократию. Они (россияне, – 24 Канал) считают, что Украина и украинцы не должны существовать,

– заметил министр обороны.

Украина имеет план освобождения территорий

Министр обороны Украины напомнил, что ВСУ уже отвоевали половину оккупированных россиянами территорий. Он также сообщил, что есть план на 2024 год.

Мы деоккупировали 50% нашей территории, мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее. Сейчас у нас есть план на 2024 год,

– добавил министр.

При этом министр отметил планы Украины присоединиться к НАТО. По его словам, все расчеты на следующий год, закупки и планирование операций производятся по стандартам Альянса.

Комментируя скандалы с коррупцией и закупками в Минобороны, глава ведомства подчеркнул, что сейчас проходят тендеры, конкурсы и аудиты. Также министр заявил, что ведомство готово пригласить внешних аудиторов для перекрестной проверки.

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