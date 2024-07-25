Сырский говорит прямо, – ОП об интервью Главнокомандующего и увеличении техники у России

Главнокомандующий Александр Сырский в интервью The Guardian рассказал о соотношении военных мощностей Украины и России. К сожалению, значительное преимущество имеет страна-агрессор. Это может измениться, если украинские партнеры будут выделять больше военной помощи.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что слова Главнокомандующего ВСУ не так касаются математики, как больше психологии. Он отметил, что у нас нет выбора воевать или нет.

Смотрите также "Тактические достижения, а не оперативный прорыв": Сырский оценил "успехи" России на фронте

"Сырский это говорит прямо нашим партнерам. Он говорит, что у них на складах есть много высокотехнологичного оружия, которое значительно превосходит российское, оно гораздо эффективнее и дальнобойное. Это оружие на складах, а его надо видеть на поле боя, ведь это существенно будет влиять на ход событий по линии фронта", – сказал Подоляк.

Борьба за существование

Михаил Подоляк заметил, что Сырский в своем интервью подчеркнул, что сегодня выглядит, будто мы ведем оборонительную войну благодаря волевым качествам наших военнослужащих. Однако у Украины нет другого выхода, ведь к нам пришли, чтобы убивать, совершать геноцидную войну.

Если мы прекращаем сопротивление, то тогда нас ждет оккупация, фильтрация, концентрационные лагеря, депортация, массовые изнасилования, убийства. Поэтому у нас нет другого пути, чем вести оборонительную войну,

– сказал советник председателя ОПУ.

Высокотехнологичное оружие партнеров

Главнокомандующий ВСУ отметил, Украина может вести оборонительную войну, используя высокотехнологичное оружие партнеров. За время полномасштабного вторжения России в Украину стало понятно, что армия страны-агрессора не такая мощная, как о ней думали.

Это совсем другого типа армия – технологически она значительно скромнее. Это не та армия, которую надо бояться, которую нельзя уничтожить, но для этого надо иметь паритетность,

– высказался Подоляк.

По мнению советника председателя ОПУ, нужны не только волевые качества, которые Украина имеет в максимальном объеме, а еще и баланс военных мощностей. Если Россия, условно, использует 3 тысячи танков, то для эффективного сопротивления Силам обороны надо иметь хотя бы 1 – 2 тысячи.

"У России есть два компонента, которые тотально доминируют. Это стратегическая и тактическая авиация. Чтобы противостоять нужны системы противоракетной обороны, в частности авиационный компонент, те же F-16, дальнобойные ракеты, дроны и противостратегическая авиация. Тогда ситуация будет выглядеть совсем иначе", – отметил он.