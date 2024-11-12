Ракеты для россиян не проблема: для чего на самом деле имитировали пуски с Ту-95

Россияне 11 ноября подняли в небо бомбардировщики Ту-95. Оккупанты имитировали пуски ракет. Такие коварные действия имеют несколько целей.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что у россиян достаточное количество ракет, чтобы наносить удары по территории Украины. К массированных атак, по его словам, противник был готов уже с сентября 2024 года.

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"Ракеты для россиян не проблема – каждый месяц они изготавливают более 100 единиц", – сказал военный эксперт.

Россияне поднимают Ту-95

Роман Свитан отметил, что оккупанты в течение последних двух месяцев уже не впервые поднимали в воздухе свои самолеты Ту-95 и МиГ-31. Это можно объяснить подготовкой и обучением пилотов.

Но россияне уже слишком часто так делают. Я думаю, что это механизмы психологического давления,

– подчеркнул он.

Полковник ВСУ в запасе предположил, что говорится не только об Украине и украинцах. Кремень, поднимая в воздух свои бомбардировщики, пытается давить на Европу.

Самолет Ту-95 является носителем ракет Х-101. Их дальность более 5 тысяч километров. Свитан привел пример, что такое оружие может долететь даже до Лондона.

Таким образом происходит давление на всю Европу, ведь сейчас идут консультации между партнерами Украины по урегулированию российско-украинской войны,

– отметил военный эксперт.

Стоит добавить, что Россия увеличивает количество самолетов Ту-95 вблизи Украины. Два дополнительных борта передислоцировали на авиабазу "Энгельс-2" в Саратовской области. Общее количество бомбардировщиков недалеко от украинской границы возросло до 20 единиц.