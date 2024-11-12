Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що у росіян достатня кількість ракет, щоб завдавати ударів по території України. До масованих атак, за його словами, противник був готовий вже з вересня 2024 року.

Дивіться також Атака "Шахедами", у Кривому Розі з-під завалів дістали тіла 3 дітей: хронологія 993 дня війни

"Ракети для росіян не проблема – кожного місяця вони виготовляють понад 100 одиниць", – сказав військовий експерт.

Росіяни підіймають Ту-95

Роман Світан зауважив, що окупанти протягом останніх двох місяців вже не вперше підіймали в повітрі свої літаки Ту-95 та МіГ-31. Це можна пояснити підготовкою та навчанням пілотів.

Але росіяни вже надто часто так роблять. Я думаю, що це механізми психологічного тиску,

– підкреслив він.

Полковник ЗСУ в запасі припустив, що мовиться не лише про Україну та українців. Кремень, підіймаючи в повітря свої бомбардувальники, намагається тиснути на Європу.

Літак Ту-95 є носієм ракет Х-101. Їхня дальність понад 5 тисяч кілометрів. Світан навів приклад, що така зброя може долетіти навіть до Лондона.

Таким чином відбувається тиск на всю Європу, адже зараз тривають консультації між партнерами України щодо врегулювання російсько-української війни,

– зауважив військовий експерт.

Варто додати, що Росія збільшує кількість літаків Ту-95 поблизу України. Два додаткові борти передислокували на авіабазу "Енгельс-2" у Саратовській області. Загальна кількість бомбардувальників неподалік українського кордону зросла до 20 одиниць.