Не только Россия: Беларусь планирует сотрудничать с Ираном

Беларусь планирует сотрудничать с Ираном. Таким образом, она вместе с Россией будет выступать в войне против Украины.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны. Кстати, Иран уже не скрывает своего сотрудничества с Россией и страна-агрессор стала получать чертежи и компоненты для ударных беспилотников.

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Беларусь планирует сотрудничать с Ираном

Недавно премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил Иран, чтобы обсудить экономическое сотрудничество и, возможно, сотрудничество в сфере безопасности.

Головченко встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером и, вероятно, встретится с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и другими официальными лицами в ближайшие дни.

Эксперты говорят, что визит Головченко в Тегеран прошел после сообщения разведки Украины о том, что Иран может помочь Беларуси в производстве артиллерийских снарядов.

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