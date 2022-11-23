Не только Россия: Беларусь планирует сотрудничать с Ираном
Беларусь планирует сотрудничать с Ираном. Таким образом, она вместе с Россией будет выступать в войне против Украины.
Об этом сообщили в американском Институте изучения войны. Кстати, Иран уже не скрывает своего сотрудничества с Россией и страна-агрессор стала получать чертежи и компоненты для ударных беспилотников.
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Беларусь планирует сотрудничать с Ираном
Недавно премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил Иран, чтобы обсудить экономическое сотрудничество и, возможно, сотрудничество в сфере безопасности.
Головченко встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером и, вероятно, встретится с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и другими официальными лицами в ближайшие дни.
Эксперты говорят, что визит Головченко в Тегеран прошел после сообщения разведки Украины о том, что Иран может помочь Беларуси в производстве артиллерийских снарядов.
Иран сотрудничает с Россией: последние новости
- Глава Совета национальной безопасности Израиля Эяль Хулата предупредил Иран и заявил, что если страна передаст России баллистические ракеты, то из Израиля наше государство получит высокоточные ракеты.
- Иран провел с Украиной экспертную встречу по дронам, которыми атакует Россия.
- В МИДе говорят, что украинская сторона делает все возможное, чтобы Россия не смогла использовать иранское оружие.
- В украинской разведке отметили, что большинство компонентов, из которых состоят иранские дроны, изготовлены компаниями из США и Европы.
- Кстати, Израиль обвинил Иран в атаке танкера дроном-камикадзе. Речь идет о судне Pacific Zircon, перевозящем нефть.
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