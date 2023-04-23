Россия стремится отсрочить открытую мобилизацию: как Кремль хочет пополнить "мясной фонд" армии
Источник:Министерство обороны Великобритании
Минобороны России начало новую масштабную кампанию по набору добровольцев. В Кремле пытаются подольше избежать новой волны открытой мобилизации и возможной напряженности в обществе в этой связи.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии от 23 апреля. В рамках широкомасштабной кампании реклама набора добровольцев в российскую армию появилась в российских социальных сетях, на билбордах и на телевидении.
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Сможет ли Россия собрать 400 тысяч добровольцев
Новая реклама апеллирует к мужской гордости потенциальных рекрутов, призывая приобщаться к "настоящим мужчинам", а также подчеркивая финансовые выгоды от поступления на службу.
В Минобороны Британии отмечают, что после того, как доступ к вербовке заключенных был приостановлен, частная военная компания "Вагнера" также конкурирует за ограниченный пул российских мужчин призывного возраста.
В обзоре разведки говорится, что остается маловероятным, что кампания привлечет 400 000 добровольцев, о которых сообщало министерство обороны России.
"Власти почти наверняка стараются отложить любую новую, открытую обязательную мобилизацию на как можно более длительный срок, чтобы минимизировать внутренние разногласия", – считают в Минобороны Британии.
Россия готовится к затяжной войне
- Ранее в Британии заявили, что российский режим будет усиливать преследование граждан, уклоняющиеся от прохождения военной службы, поскольку готовится к затяжной войне в Украине.
- 11 апреля 2023 года Госдума России приняла закон о создании единого реестра лиц, подлежащих призыву на военную службу. Ключевым следствием этого мероприятия является то, что в будущем власти смогут вручать повестки в электронном виде.
- В Британии предполагают, что кремлевский режим будет наказывать уклоняющихся, автоматически ограничивая права на трудоустройство и ограничивая их поездки за границу.
- В то же время в Минобороны Британии отмечают, что сейчас Россия уделяет первоочередное внимание набору дополнительных добровольческих войск, однако это мероприятие, скорее всего, является частью долгосрочного подхода к набору личного состава, поскольку Россия ожидает затяжного конфликта в Украине.