Оккупанты ударили "Искандерами" по Кураховому, попали в дом: количество раненых выросло

Накануне вечером российские военные обстреляли жилые дома в Курахово Донецкой области двумя ракетами "Искандер". Число раненых возросло до 16.

Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области. По предварительной информации, оккупанты атаковали населенный пункт двумя ракетами "Искандер".

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Одно из средств поражения попало в двухэтажный жилой дом, в результате чего получили ранения 16 мирных жителей. Всем пострадавшим предоставлена неотложная медицинская помощь,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждены окна, фасады и кровли других многоквартирных домах, автомобили и гаражи. На месте продолжают работать спасатели. Продолжается разбор завалов.

Россияне попали в жилые дома в Курахово / Фото Офис Генпрокурора

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", – добавили в сообщении.

. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного Кодекса Украины).

Заметим, что поздно вечером 21 сентября российские войска нанесли два удара по Курахово в Донецкой области.