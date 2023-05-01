Теперь председательствует Швейцария: как Россия месяц использовала Совбез ООН для пропаганды

Страна-агрессорка в течение апреля возглавляла Совбез ООН. В конце концов эту роль теперь получила Швейцария.

К слову, это впервые Швейцария председательствует в Совбезе ООН. Страна уже определила приоритетные направления своей работы за соответствующий срок.

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Какие планы у Швейцарии

Известно, что в течение месяца председательства в Совбезе ООН Швейцария планирует провести дебаты, посвященные развитию устойчивого мира и защиты гражданского населения.

Также страна организует в конце мая мероприятие, посвященное 75-летию миротворческой деятельности Организации: в 1948 году Совбез отправил свою первую миротворческую миссию UNTSO для поддержания режима прекращения огня на Ближнем Востоке.

Как Россия использовала Совбез ООН

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали об основных событиях, произошедших во время председательства страны-агрессоры в Совбезе.

В течение апреля Россия пыталась использовать площадку СБ ООН для отбеливания обвиняемой МУС в государственном киднепинге Львовой-Беловой и для очередных оправданий своей агрессии.

Кроме того, председательствуя в Совбезе, Россия нанесла удары по жилым массивам в Славянске, Запорожье, Днепре, Умани и других городах, убив десятки людей, среди которых – дети. Оккупанты обстреляли храмы на Пасху, а также уничтожили последний краеведческий музей в Купянске.

Более того, за последний месяц российские солдаты признались, что казнят пленных и гражданских, в частности, убили десятки детей. Также в апреле были обнародованы ужасающие кадры обезглавления украинского военнопленного.

Россия создавала риски глобальной продовольственной безопасности, угрожая выйти из "зерновой инициативы".

В апреле ПАСЕ обвинила Москву в геноциде, а Молдова и Северная Македония поддержали инициативу создания спецтрибунала по расследованию преступления агрессии России.

Следует напомнить, что Россия – страна лжи, цинизма и смерти. Даже в ООН она находится де-факто незаконно. Ведь Россия стала членом организации, воспользовавшись моментом распада СССР в 1991 году.

Как Лавров опозорился на заседании Совбеза: коротко

Выступая в Совбезе ООН, Лавров пожаловался через НАТО и попытался цинично оправдать геноцид, совершаемый Россией.

Не обошлось и без басен о "киевском режиме". В общем, все выступление Лаврова свидетельствует, что у российских пропагандистов окончательно атрофировалась фантазия.

Они даже новую басню не могут придумать, но продолжают жевать заученные лживые слова. Никакого эффекта "заявления" Лаврова не имели. Слушать "министра" никто не хотел.