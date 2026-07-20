Очень боятся одного, – военный раскрыл, почему Россия пошла на отчаянный шаг по баллистике

В последнее время Россия ударяет по Украине с помощью баллистических ракет, которые должны были бы использоваться в качестве средств ПВО. Парадокс российских атак заключается в том, что они применяют свои ракеты для ЗРК С-400, пытаясь нанести ущерб Украине.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко, добавив, что среди целей, которые россияне всегда держат в поле зрения – объекты оборонной промышленности Украины. Они их ищут и докладывают об этом руководству.

Почему Россия применяет С-400 как баллистику

По словам военного аналитика, парадокс заключается в том, что россияне боятся, что в Украине может появиться собственная баллистика, которая нанесет по ним удар. Поэтому они готовы уже сейчас не накапливать ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-400, а применять их для нанесения ударов, чтобы якобы не допустить этого.

Есть ряд причин, почему используют С-400: попробовали и увидели, что из Брянской области можно долететь до украинской столицы. Во-вторых, у них есть определенные запасы ракет. В-третьих, они хотят поддержать темп и интенсивность ударов на фоне возможной нехватки ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, поддержать шок. Россия же отслеживает информационное пространство,

– пояснил Мусиенко.

Военный аналитик отметил, что противник видит, что тенденция по сбиванию баллистических ракет в Украине пошла на спад. Кроме того, в мире продолжают обсуждать, что производство ракет для систем ПВО Patrior не ускорилось, а сейчас активизировались события на Ближнем Востоке, там тоже нужны Patrior.

На фоне этого они считают так: мы сбиваем меньше, значит, им нужно поддерживать интенсивность огня, сеять страх и панику, деморализовать украинское общество, поэтому нужно наносить удары по 5 – 8 ракет 2 – 4 раза в неделю. Тогда это должно поддерживать постоянное состояние информационно-психологического давления и потерь,

– озвучил Мусиенко.

Россияне, по его словам, нашли для себя решение в применении С-400, поскольку "Искандеров" не хватает для выполнения таких задач. Они продолжают их накапливать для более массированных ударов.

Он подчеркнул, что, применяя такую тактику, враг рискует и сокращает свои запасы. Мусиенко убежден, что для России это станет вызовом и угрозой, когда в конце концов появятся украинские баллистические ракеты, над созданием которых ведется активная работа.

Но они готовы на это пойти, чтобы попытаться достичь определенных целей прямо сейчас, на данном этапе. Мы говорим об осени, и они тоже думают об осени. Их военные планировщики, Генштаб. Возможно, они хотели бы представить себе ситуацию, при которой в ноябре могут состояться переговоры о прекращении огня, но Россия может оказаться в более сильной позиции, как им хотелось бы,

– подытожил Мусиенко.

Для того чтобы это произошло, чтобы занять эту более сильную позицию, Россия начала сейчас применять и баллистику С-400, а точнее, зенитные ракеты для нанесения ударов по баллистической траектории.

Полное интервью Мусиенко на тему баллистики: смотрите в видео