Про це в етері 24 Каналу зазначив військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко, додавши, що серед цілей, які росіяни завжди тримають в полі зору, це об'єкти оборонної промисловості України. Вони їх вишукують і звітують про це керівництву.

Чому Росія застосовує С-400 як балістику

Зі слів військового аналітика, парадокс у тому, що росіяни бояться, що в Україні може з'явитися власна балістика, яка по них вдарить. Тому вони готові вже зараз не накопичувати ракети до зенітно-ракетних комплексів С-400, а застосовувати їх для ударів, щоб начебто не дати цьому статися.

Є низка причин, чому використовують С-400: спробували й побачили, що дістає до української столиці з Брянської області. По-друге, мають певні запаси ракет. По-третє, хочуть підтримати темп й інтенсивність ударів на тлі можливої нестачі ракет-перехоплювачів PAC-3 до систем Patriot, підтримати шок. Росія ж моніторить інформаційний простір,

– пояснив Мусієнко.

Військовий аналітик зауважив на тому, що противник бачить, що тенденція по збиттю балістики в Україні пішла на спад. Крім того, у світі тривають розмови, що виробництво ракет до систем ППО Patriot не пришвидшилось, а зараз активізувались події на Близькому Сході, там теж потрібні Patriot.

На тлі цього вони дивляться: ми менше збиваємо, значить їм треба підтримати інтенсивність вогню, посіяти страх і паніку, деморалізовувати українське суспільство, тож треба завдавати ударів по 5 – 8 ракет 2 – 4 рази на тиждень. Тоді це має підтримувати постійний стан інформаційно-психологічного тиску і збитків,

– озвучив Мусієнко.

Росіяни, з його слів, знайшли для себе рішення в застосуванні С-400, оскільки "Іскандерів" не вистачає для виконання таких завдань. Вони їх продовжують накопичувати для більш масованих ударів.

Він підкреслив, що такою тактикою ворог ризикує і зменшує свої запаси. Мусієнко переконаний, що для Росії це становитиме виклики й загрози, коли врешті з'являться українські балістичні ракети, над чим триває активна робота.

Але вони готові на це йти, щоб спробувати досягти певних цілей от зараз, на цьому етапі. Ми говоримо про осінь і вони теж думають про осінь. Їхні військові планувальники, Генштаб. Можливо, вони б хотіли бачити картинку, коли у листопаді можуть відбутися перемовини про припинення вогню, але Росія може бути в сильнішій позиції, як би їм хотілося,

– підсумував Мусієнко.

Для того щоб це відбулося, щоб цю сильнішу позицію здобути, Росія почала зараз застосовувати й балістику С-400, а точніше, зенітні ракети для ударів по балістичній траєкторії.

Повне інтерв'ю Мусієнко на тему балістики: дивіться у відео