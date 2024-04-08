Самая большая проблема россиян – логистика: Свитан объяснил, как ей эффективно навредить

Украина продолжает наносить удары по тылу врага. В частности стало известно, что на левобережье удалось попасть в заправочную станцию. Так происходит уничтожение стратегических запасов противника.

Россия использует АЗС и предприятия такого типа для военных целей. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что враг пытается максимально использовать инфраструктуру, которую не уничтожила Украина.

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Как можно повлиять на логистику россиян

Оккупанты привозят топливо на заправочные станции, затем его распределяют по боевым машинам. Так пытаются использовать всю инфраструктуру, которую оставила Украина.

Здесь стоит вспомнить о железнодорожных, автомобильных дорогах, мостах – вся эта инфраструктура осталась врагу. Железнодорожные пути с Россией и Беларусью должны быть разобраны, потому что по ней может двигаться противник,

– отметил Роман Свитан.

Также важный акцент надо делать на фортификации. К тому же оккупанты практически беспрепятственно передвигаются в Донецкой области, ведь есть очень много железнодорожных переходов с Россией. Все это надо ликвидировать.

"Самая большая проблема российской армии – это логистика. Чем дальше им надо передвигаться, тем хуже у них логистика. В основном россияне осуществляют все перемещения по железной дороге. Один железнодорожный состав может тянуть 3 тысячи тонн груза – это примерно 50 – 60 вагонов", – рассказал полковник ВСУ в запасе.

Он добавил, что сейчас для обезвреживания этого приходится тратить системы HIMARS, хотя раньше это можно было сделать значительно проще, например, использовав гранату, а не такие дорогие средства.

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