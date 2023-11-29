Россия чаще использует кассетные авиабомбы РБК-500, запускает их издалека, – разведка Британии
Источник:Минобороны Британии
Разведка Британии убеждена, что Россия все чаще стала использовать кассетный боеприпас РБК-500. Кроме этого, они начали выпускать их издалека, что снижает точность, но более безопасно для российских самолетов.
Применение такого оружия зафиксировано в Донецкой области. В частности, таким образом россияне хотят окружить Авдеевку.
Смотрите также Россияне давят под Бахмутом и Авдеевкой: как через неделю сменилась линия фронта
Смертоносное оружие
В ноябре этого года российские Воздушные Силы стали чаще использовать для атак кассетную бомбу РБК-500, вес которой составляет 500 килограммов. В зависимости от типа такое оружие способно выпускать от 100 до 350 суббоеприпасов.
В свою очередь, каждый суббоеприпас обычно детонирует либо сотнями высокоскоростных осколков, либо одним большим противотанковым зарядом,
– объясняют в разведке.
Чаще всего их используют против Вооруженных Сил возле Угледара и Авдеевки Донецкой области. Также россияне интегрировали РБК-500 в комплект управляемого планирующего устройства UMPC.
Это позволяет самолету-носителю выпускать боеприпасы в много километрах от цели. Российские комплекты крылатых бомб в целом показали низкую точность.
– сообщают в Минобороны Британии.
Таким образом, благодаря особенностям применения бомбы она может повреждать объекты на площади в несколько сотен метров, увеличивая вероятность поразить назначенную цель.
Россияне давят на Донецкую область
- На Бахмутском направлении Россияне продолжают попытки проводить контратаки, используя для этого артиллерию и фугасные бомбы. Враг не жалеет и личного состава в попытках наступать на уволенные ВСУ земли.
- В Авдеевке продолжаются напряженные бои, русские наступают в районе промзоны. Оккупанты штурмуют город с флангов – лезут на Авдеевский коксохимический завод и на Степное. Украинцы продолжают удерживать оборону.
- Военный эксперт Роман Свитан убеждает, что линия фронта вблизи Авдеевки сейчас стабилизировалась в новом виде и удерживать город теперь будет легче. Промзона выступает буферной зоной, чтобы не дать россиянам продвигаться.