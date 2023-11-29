Россия чаще использует кассетные авиабомбы РБК-500, запускает их издалека, – разведка Британии

Разведка Британии убеждена, что Россия все чаще стала использовать кассетный боеприпас РБК-500. Кроме этого, они начали выпускать их издалека, что снижает точность, но более безопасно для российских самолетов.

Применение такого оружия зафиксировано в Донецкой области. В частности, таким образом россияне хотят окружить Авдеевку.

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Смертоносное оружие

В ноябре этого года российские Воздушные Силы стали чаще использовать для атак кассетную бомбу РБК-500, вес которой составляет 500 килограммов. В зависимости от типа такое оружие способно выпускать от 100 до 350 суббоеприпасов.

В свою очередь, каждый суббоеприпас обычно детонирует либо сотнями высокоскоростных осколков, либо одним большим противотанковым зарядом,

– объясняют в разведке.

Чаще всего их используют против Вооруженных Сил возле Угледара и Авдеевки Донецкой области. Также россияне интегрировали РБК-500 в комплект управляемого планирующего устройства UMPC.

Это позволяет самолету-носителю выпускать боеприпасы в много километрах от цели. Российские комплекты крылатых бомб в целом показали низкую точность.

– сообщают в Минобороны Британии.

Таким образом, благодаря особенностям применения бомбы она может повреждать объекты на площади в несколько сотен метров, увеличивая вероятность поразить назначенную цель.

Россияне давят на Донецкую область