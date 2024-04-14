Весь мир увидел, что Израиль был не один, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 14 апреля записал традиционное обращение к украинцам. В нем глава государства рассказал об угрозах, исходящих от страны-агрессорки, а также о том, как мир поддержал Израиль после иранской атаки.

Украинский глава отметил, что оккупанты используют каждый день, чтобы нанести значительный ущерб нашему государству. А в ракетах захватчиков содержатся компоненты из государств свободного мира.

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Президент высказался о российских атаках Украины

Зеленский отметил, что этот день, как и каждый другой день этой войны, начался с результатов наших защитников неба. Так, за минувшую ночь удалось сбить 10 из 10 "Шахедов", примененных россиянами.

Я благодарю всех наших воинов мобильных огневых групп и всех других защитников неба. Всего за неделю российские террористы использовали против Украины уже почти 130 "Шахедов". К счастью, большинство из них нам удалось сбить. Также были применены более 80 российских ракет и почти 700 управляемых авиабомб. К сожалению, с этим значительно сложнее. И это – только одна неделя,

– отметил президент.

По словам украинского главы, в этот день оккупанты снова применяли ракеты и дроны. Под ударом оказались Днепр и Никополь, Покровск и другие города Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской области. В результате обстрелов, по словам главы государства, есть раненые и, к сожалению, погибшие.

"Россия использует каждый день, каждую неделю, каждый месяц, чтобы нанести значительный ущерб. К сожалению, помощь Украине до сих пор ограничена, а российское государство до сих пор имеет доступ к критическим компонентам, которые необходимы для производства ракет и дронов", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в каждой ракете, наносящей удары по Украине, не менее десятка компонентов – электроники, чипов, – которые поставляются от компаний из других стран и завозятся через территорию соседей России. Кроме того, в печально известных "Шахедах" есть также компоненты, произведенные в свободном мире.

Все это должно быть прекращено и может быть прекращено: и попустительство террору, и возможность террористов искать себе сообщников по миру, и сам российский террор – все его проявления,

– отметил глава государства.

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Ситуация в Израиле и задержка помощи Украине от Конгресса США

Зеленский также отметил, что современная авиация доказывает свою эффективность, современные системы ПВО способны давать защиту жизни. В частности, сейчас на Ближнем Востоке, по словам президента, это было продемонстрировано, когда авиация и ПВО сбивали иранские ракеты и "Шахеды", которые были направлены против Израиля.

Весь мир видит, что такое настоящая защита. Видит, что это возможно. И весь мир увидел, что Израиль в этой защите был не в одиночку – угрозу в небе уничтожали и союзники. И когда Украина говорит союзникам, что единство дает лучшую защиту, эффективность этого они уже сами хорошо знают. Знают и обеспечивают. И когда Украина говорит, что союзникам нельзя закрывать глаза на российские ракеты и дроны, это означает, что надо действовать, и действовать сильно,

– сказал президент.

Он также подчеркнул, что небо защищают не риторикой, ограничивают производство ракет и дронов для террора не мыслями. По мнению Зеленского, тот факт, что санкции против России все еще обходят, и то, что в Украине месяцами ждут жизненно важный пакет поддержки – то, что наше государство до сих пор ожидает голосования в Конгрессе, свидетельствует, что так же месяцами нарастает самоуверенность террористов.

"Нельзя больше терять времени. Нужно реально защищать жизнь – всюду, где есть ему террористическая угроза. Нужно делать все, чтобы зло и войны не расползались по миру – ни в Европе, ни на Ближнем Востоке, ни где-либо еще. Я благодарю всех, кто это понимает. Каждый, кто может дать защиту жизни, должен это делать", – рассказал украинский глава.

Он также отметил, что каждый, кто может ограничить потенциал террора, должен это делать. Ведь и Украина, и Ближний Восток, и все другие части мира одинаково заслуживают справедливого и надежного мира.

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Ситуация на фронте и благодарность защитникам

Зеленский отметил, что ситуация на фронте во время такой горячей войны всегда сложная. Но на днях – и особенно на Донецком направлении – тяжелее.

Я благодарю каждую бригаду, каждого солдата и командира, которые делают все, чтобы защитить наши позиции и уничтожают оккупанта,

– сказал президент.

В своем обращении Зеленский отметил такие военные формирования:

58 отдельная мотопехотная бригада;

68 отдельная егерская бригада;

148 отдельная артиллерийская бригада ДШВ;

55 отдельную артиллерийскую бригаду "Запорожская Сечь".

Также Зеленский упомянул в обращении подразделения "Кракен" и "Артан" и 9 департамент ГУР.

Напоследок президент прославил каждого и каждую, кто делает все, чтобы Украина защитила себя от российского террора, а также всех тех, кто делает наше государство крепче.