Россия использует новый корабль как ПВО в Крыму: в ВМС раскрыли детали

В ВМС заметили, что на современных кораблях России практически нет собственных частей. Вся современная микроэлектроника у них иностранная.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Россия использует корабль "Циклон" для прикрытия своей ПВО. Об этом он сказал в среду, 13 декабря, на брифинге.

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Что известно о "Циклоне"

Как пояснил Плетенчук, этот "Циклон" находится во временно оккупированном Севастополе.

Это малый ракетный корабль, который является носителем ракет, но используется как прикрытие воздушного пространства в пункте базирования,

– сказал спикер ВМС ВСУ.

По его словам, "Циклон" уже 2 года спущен на воду. Однако это судно до сих пор не может пройти испытания.

Как Россия пополняет Флот

Плетенчук сообщил, что страна-агрессор недавно пополнила состав своего флота благодаря производству в Татарстане. Именно там россияне строят малые ракетные корабли класса "Каракурт".

Спикер отметил, что по плану в составе Черноморского флота этих кораблей должно быть 5. Во временно оккупированной Керчи захватчики достраивали 3 из этих судов. Речь идет о "Циклоне", который сейчас стоит в Севастополе, "Амуре" (уже находится на испытаниях в Новороссийске) и "Аскольде", по которому наши воины не так давно нанесли мощный удар. Спикер ВМС предположил, что оккупанты будут ремонтировать "Аскольд", который сейчас стоит на причале.

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