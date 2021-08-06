Россия использует "Северный поток-2" для политического шантажа Украины, – МИД Польши
Источник:"Польское радио"
Москва демонстрирует, что использует "Северный поток-2" для политического шантажа. Он направлен против Центральной Европы и Украины в частности.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью.
Стоит прочесть Помощь Украине – в национальных интересах Польши, – заместитель председателя Сейма
Это инструмент российской диверсии, – Рау
В течение 18 лет все польские правительства придерживались мнения, что "Северный поток" – это инструмент российской диверсии, призванный сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО,
– сказал Рау.
В Польше раскритиковали соглашение между США и Германией
Ранее в Польше уже раскритиковали соглашение по российскому проекту, подписанное США и Германией. Пресс-секретарь польского президента Блажей Спихальский заметил, что это – нарушение европейской солидарности в сфере энергетической политики.
В Варшаве не сомневаются, что запуск трубопровода окажет огромное влияние на европейский газовый рынок.
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Коротко о последних событиях вокруг скандального трубопровода
- 21 июля Меркель и Байден согласовали свою позицию по "Северному потоку-2".
- Украина должна получить гарантии по транзиту газа. Также Германия обязалась инициировать санкции в случае нарушений России.
- В Верховной Раде обратились к странам ЕС и США с просьбой посодействовать остановке запуска трубопровода.
- Между тем компания-оператор заявила, что трубопровод готов на 99%.