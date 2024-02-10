Россия использует Starlink в Украине в течение нескольких месяцев, – Defence One

Американское издание Defence One сообщает, что российские оккупанты действительно используют средства Starlink в войне против Украины. Сейчас можно говорить о десятках таких установок.

Ранее в сети появилась информация, что в Россию начали массово поставлять Starlink с активированными аккаунтами через Дубай. Стоит отметить, что они не могут работать на территории страны-агрессора, но могут применяться на оккупированных землях.

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Эксперты о Starlink

Американские эксперты со ссылкой на источники сообщают, что ВСУ впервые столкнулись с применением оккупантами устройств, подключенных Starlink еще несколько месяцев назад. Кроме этого, отмечается, что количество случаев использования спутниковой системы Маска только растет.

Прямо сейчас российские войска, похоже, используют десятки терминалов Starlink на дальнем фронте,

– пишут в издании.

Украинские военные отмечают, что когда на фронте окажутся сотни Starlink, то воевать станет значительно труднее. Использование систем усиливает проблемы.

Что известно о ситуации

На днях в сети появились слухи, якобы Россия наладила поставки терминалов Starlink из ОАЭ для использования на оккупированных территориях. В то же время на официальной карте покрытия отмечена территория Луганской области, которая по состоянию на сейчас находится под контролем вражеских оккупантов. Например, приобрести подписку возможно непосредственно из оккупированного Лисичанска.

Представители SpaceX прокомментировали слухи о том, что российские военные начали применять терминалы Starlink, которые якобы заходят из-за границы уже активированными. Они отметили, что не ведут никаких дел с российским правительством – на территории России установки не работают, а компания не продает их туда.

В то же время компания отметила, что не поставляет Starlink и в Дубай. Там добавили, что в случае если SpaceX получает информацию о том, что терминал Starlink используется стороной, которая находится под санкциями или является неавторизованным пользователем, то после рассмотрения жалобы терминал деактивируют.

На фоне слухов об использовании Starlink оккупантами 24 Канал связался с представителем ГУР Андреем Юсовым. Представитель отметил, что сейчас информация об этом проверяется.