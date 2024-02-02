Привлекают все самое старое: на сколько россиянам хватит оружия на фронте
На левом берегу Херсонщины заметили старый российский танк Т-55. Его можно назвать "картонным", ведь он не имеет серьезной брони, но все-таки у него есть пушка.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что именно в пушке заключается весь смысл такого типа оружия. Поэтому даже старые танки все-таки выполняют свою главную задачу – стреляют.
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России не хватает оружия
Вполне очевидно, что такими танками никто не пойдет на прорыв, ведь это серьезная цель для любого украинского средства поражения. Но учитывая пушку, эти танки еще можно использовать, они будут стрелять, из них даже удастся создать огневые точки.
Любой танк можно использовать как средство огневой поддержки. На нем есть боевая часть, то есть пушка. Более того, для этих пушек до сих пор есть снаряды, их удалось сохранить в достаточном количестве. Теперь россияне начинают все это применять,
– рассказал Роман Свитан.
Он добавил, что это показатель того, что у страны-агрессора нет техники в том количестве, которая нужна ей для выполнения боевых задач. Также не хватает самих боеприпасов. Мы это видим даже, наблюдая за договоренностями Владимира Путина с Северной Кореей, Ираном и Китаем.
Количество изготовленных боеприпасов вдвое меньше, чем потребность в них при обороне, не говоря уже о наступлении. Поэтому используют старые танки к которым имеют боеприпасы, достают 50 – 70-летние ракеты, которые не выполняют своих задач, но все равно являются средством поражения. Россия привлекает все, что у нее осталось еще с советских времен,
– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.
По его словам, танков и старых ракет может хватить еще на несколько месяцев, но дальше в оккупантов будут проблемы. Россияне это прекрасно понимают, поэтому Путин уже сейчас начинает ездить в страны, которые потенциально могут помочь ему с оружием.
Россия ежедневно несет потери на войне
- Бойцы спецподразделения ГУР МО уничтожили российский ракетный катер "Ивановец". Его называли гордостью флота, а всего в оккупантов их было 3 единицы. Катер атаковали морскими дронами украинского производства. Вражеское судно удалось ликвидировать во время рейда к озеру Донузлав. Известно о 6 прямых попаданий в его корпус.
- Ранее в Крыму, вероятно, морские дроны поразили российский сторожевой корабль типа "Тарантул". Об этом сообщили партизаны движения "Атеш" и опубликовали соответствующие фото. Они поздравили россиян с потерей очередной важной единицы вооружения. Известно, что затонувший корабль был похищен оккупантами еще в 2014 году. С тех пор они использовали его для боевых целей.
- Под Иловайском удалось ликвидировать более двух десятков операторов российских беспилотников. Там они проходили обучение по повышению квалификации. О гибели своих солдат написали сами оккупанты. Их телеграмм-каналы сообщили, что удар ВСУ пришелся по воинской части в районе Иловайска, где именно проходили сборы. Об их проведении могли узнать через бот, который распространял неизвестным людям информацию с координатами.