Россия испытывает дефицит, – Воздушные Силы ВСУ о поставках иранских дронов

Относительно количества дронов-камикадзе у россиян – цифры разные. Ведь раньше была информация о 300 штуках, но недавно в руководстве государства рассказали, что таких дронов оккупанты заказали 2400.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Он также отметил, если россиянам осуществляют такие поставки, нужно учитывать этот фактор.

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"Считать, когда у врага закончатся снаряды или беспилотники – конечно, такую информацию хотелось бы иметь, но не стоит на что-то рассчитывать", – отмечает Юрий Игнат.

Мы видим, что Россия испытывает дефицит и мы уже на днях слышали информацию о баллистических ракетах, которые якобы оккупанты планируют закупать тоже в Иране. Понятно и то, что Иран использует тактику России – "их там нет",

– говорит он.

Хотелось бы реакции международного сообщества на это, ведь Иран под санкциями, но может быть под еще большими ограничениями.

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"Россия имеет свою линейку дронов, но она испытывает дефицит относительно деталей. Также, на изготовление нужно определенное время, производство и т.д. А нашему врагу нужны они немедленно, поэтому они втянули в эту войну еще и Иран", – резюмирует представитель ВВС.

Что известно об иранских дронах