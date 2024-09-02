В чем особенность "Гром-Е1", которой Россия впервые ударила по Харькову

Несмотря на постоянные обстрелы Харькова, россияне в последнее время начали активнее атаковать город. Теперь враг применяет новую разработку – гибрид ракеты и КАБа "Гром-Е1".

Заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь рассказал 24 Каналу, что Россия, вероятно, испытывает, атакуя территории Украины, свой новый вид вооружения. Это авиационная бомба с ракетным двигателем.

Смотрите также Харьковский дворец спорта, ТЦ и возле Гидропарка: что известно о массированном обстреле города 1 сентября

Особенность "Гром-Е1"

Михаил Самусь отметил, что ракета-бомба "Гром-Е1" отличается от КАБов тем, что к бомбе, у которой есть крылья и система наведения добавили двигатель. Он объяснил, что вследствие этого такое оружие имеет большую дальность. Его сложно обезвредить авиацией.

Они (россияне – 24 Канал) могут применять это оружие, не приближаясь к радиусу действия ПВО,

– сказал заместитель директора Центра исследований армии.

Он отметил, что пока неизвестно, масштабировано ли в России производство "Гром-Е1", ведь это новая разработка. По его мнению, все зависит от того, как действуют санкции и ограничивают ли страну-агрессора в изготовлении новейших систем вооружения.

Я не уверен, что это российская микроэлектроника или российские достижения при разработке этой системы,

– добавил Самусь.