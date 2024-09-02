Заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь розповів 24 Каналу, що Росія, ймовірно, випробовує, атакуючи території України, свій новий вид озброєння. Це авіаційна бомба з ракетним двигуном.

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Особливість "Гром-Е1"

Михайло Самусь зауважив, що ракета-бомба "Гром-Е1" відрізняється від КАБів тим, що до бомби, у якої є крила та система наведення додали двигун. Він пояснив, що унаслідок цього така зброя має більшу дальність. Її складно знешкодити авіацією.

Вони (росіяни – 24 Канал) можуть застосовувати цю зброю, не наближаючись до радіуса дії ППО,

– сказав заступник директора Центру досліджень армії.

Він зазначив, що поки невідомо, чи масштабовано у Росії виробництво "Гром-Е1", адже це нова розробка. На його думку, все залежить від того, як діють санкції та чи обмежують країну-агресорку у виготовленні новітніх систем озброєння.

Я не впевнений, що це російська мікроелектроніка чи російські здобутки при розробці цієї системи,

– додав Самусь.