Россияне изменили тактику ракетных ударов по Украине: как и почему именно, оценила британская разведка

Российские террористы изменили свою тактику нанесения ракетных ударов по мирным населенным пунктам Украины. С начала мая оккупанты активнее обстреливают ночью, однако, о таких массированных атаках, как осенью 2022-го или зимой речь уже не идет.

Почему и как именно страна-агрессор изменила свою тактику, оценили в британской разведке. Об этом пишет 24 Канал.

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Россияне пытаются улучшить свое положение

В Великобритании отметила, что с начала мая 2023-го оккупанты восстановили частые ракетные удары дальнего действия вглубь Украины. Разведчики предположили, что, вероятно, такие действия, прежде всего, направлены на попытки врага ослабить противовоздушную оборону нашего государства.

"Совершенствуя предыдущие волны глубоких ударов, Россия стала чаще использовать невооруженные беспилотные летательные аппараты наблюдения", – отметили в Минобороны.

В частности, бойцы Путина используют беспилотники SuperCam российского производства. Они относительно дешевы и имеют достаточную дальность полета, чтобы пролетать над целями крылатых ракет.

Россия, скорее всего, приняла эту тактику, пытаясь получить более своевременную оценку боевых убытков и улучшить свой цикл нацеливания. Медленный и неэффективный процесс нацеливания российских военных был главным недостатком их деятельности в Украине. Однако медленные разведывательные БПЛА очень уязвимы для украинского ПВО,

– отметили в британской разведке.

Украинские военные предупреждают об угрозе обстрелов

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк утром 21 мая отметила, что оккупанты часто мощно обстреливают наше государство именно после знаковых событий. Сейчас как раз идет трехдневный саммит G7, в котором принимает участие и Владимир Зеленский.

Поэтому следует быть внимательными и осторожными, ведь Россия в очередной раз может ударить по Украине. Кстати, сейчас в Черном море находятся два вражеских подводных ракетоносителя. Именно из них пуски обнаружить труднее.