Россия является участником конфликта, – Меркель поддержала отказ Украины говорить с боевиками

Ангела Меркель поддержала решение Украины не вести переговоры с пророссийскими боевиками на Донбассе. Отметим, ранее Москва говорила, чтобы Киев договаривался именно с ее наемниками.

Проблемы с выполнением минских договоренностей имеют структурный характер. Об этом канцлер Германии заявила 22 августа во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

Ранее У Зеленского и Меркель началась закрытая встреча в Киеве

Россия является участником этого конфликта. Правильно, что Украина отказывается вести прямые переговоры с представителями сепаратистов,

– заявила Меркель.

Она добавила: "Мы все время крутимся возле этой проблемы". Однако договоренности таки привели к определенной тишине и урегулированию ситуации на Донбассе.

"Над этим надо постоянно работать. Это не просто", – подчеркнула канцлер.

Путин говорит Зеленскому говорить с боевиками

Меркель прибыла в Киев 22 августа. С президентом Зеленским она встретилась в Мариинском дворце. Политики уже провели разговор тет-а-тет. Накануне, 20 августа, канцлер была в России.

Ранее президент Украины приглашал главу Кремля Владимира Путина поговорить о Донбассе непосредственно на Востоке Украины. В ответ российский лидер пригласил Зеленского на разговор в Москву, однако подчеркнул, что о Донбассе говорить не будет. Якобы пусть украинский президент решает все вопросы с оккупантами.

Кроме того, Путин предлагал Франции и Германии обсудить перемирие на Донбассе при участии боевиков.