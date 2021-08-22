Россия является участником конфликта, – Меркель поддержала отказ Украины говорить с боевиками
Источник:24 канал
Ангела Меркель поддержала решение Украины не вести переговоры с пророссийскими боевиками на Донбассе. Отметим, ранее Москва говорила, чтобы Киев договаривался именно с ее наемниками.
Проблемы с выполнением минских договоренностей имеют структурный характер. Об этом канцлер Германии заявила 22 августа во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.
Ранее У Зеленского и Меркель началась закрытая встреча в Киеве
Россия является участником этого конфликта. Правильно, что Украина отказывается вести прямые переговоры с представителями сепаратистов,
– заявила Меркель.
Она добавила: "Мы все время крутимся возле этой проблемы". Однако договоренности таки привели к определенной тишине и урегулированию ситуации на Донбассе.
"Над этим надо постоянно работать. Это не просто", – подчеркнула канцлер.Обратите внимание! Меркель прибыла в Киев 22 августа. С президентом Зеленским она встретилась в Мариинском дворце. Политики уже провели разговор тет-а-тет. Накануне, 20 августа, канцлер была в России.
Путин говорит Зеленскому говорить с боевиками
Ранее президент Украины приглашал главу Кремля Владимира Путина поговорить о Донбассе непосредственно на Востоке Украины. В ответ российский лидер пригласил Зеленского на разговор в Москву, однако подчеркнул, что о Донбассе говорить не будет. Якобы пусть украинский президент решает все вопросы с оккупантами.
Кроме того, Путин предлагал Франции и Германии обсудить перемирие на Донбассе при участии боевиков.