О том, что Евросоюз должен разработать план реакции на ситуацию в Афганистане говорится в совместном заявлении председателя комитета Европарламента по иностранным делам Дэвида Макаллистера, председателя комитета по развитию Томаса Тобе и главы делегации по связям с Афганистаном Пятраса Ауштрявичюса.

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Россия и Китай будут действовать в Афганистане

Депутаты Европарламента выразили глубокую обеспокоенность недавними событиями в Афганистане, где власть захватило радикальное исламистское движение "Талибан".

ЕС необходимо разработать новую стратегию по Афганистану и региону с учетом новых обстоятельств, учитывая то, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум,

– убеждены политики.

Они подчеркнули, что нужно призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в стране.

Обеспечение выезда из Афганистана всех желающих

Европарламентарии также просят срочно обеспечить безопасный выезд из Афганистана иностранцев и граждан, желающих покинуть страну.

"Вылет через аэропорт Кабула должен быть гарантирован всеми средствами. Мы несем моральную ответственность за тех, кто работал в структурах ЕС, партнеров НАТО и других международных учреждениях и организациях гражданского общества", – добавили там.

Талибов в Европарламенте призывают воздерживаться от насилия и уважать основные права человека, международное гуманитарное право, а также достижения последних 20 лет в сферах прав женщин и девушек, права на образование, здравоохранение и социально-экономическое развитие.

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