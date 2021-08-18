О том, что Евросоюз должен разработать план реакции на ситуацию в Афганистане говорится в совместном заявлении председателя комитета Европарламента по иностранным делам Дэвида Макаллистера, председателя комитета по развитию Томаса Тобе и главы делегации по связям с Афганистаном Пятраса Ауштрявичюса.
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Россия и Китай будут действовать в Афганистане
Депутаты Европарламента выразили глубокую обеспокоенность недавними событиями в Афганистане, где власть захватило радикальное исламистское движение "Талибан".
ЕС необходимо разработать новую стратегию по Афганистану и региону с учетом новых обстоятельств, учитывая то, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум,
– убеждены политики.
Они подчеркнули, что нужно призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в стране.
Обеспечение выезда из Афганистана всех желающих
Европарламентарии также просят срочно обеспечить безопасный выезд из Афганистана иностранцев и граждан, желающих покинуть страну.
"Вылет через аэропорт Кабула должен быть гарантирован всеми средствами. Мы несем моральную ответственность за тех, кто работал в структурах ЕС, партнеров НАТО и других международных учреждениях и организациях гражданского общества", – добавили там.
Талибов в Европарламенте призывают воздерживаться от насилия и уважать основные права человека, международное гуманитарное право, а также достижения последних 20 лет в сферах прав женщин и девушек, права на образование, здравоохранение и социально-экономическое развитие.
Ситуация в Афганистане: последние новости
- С начала августа 2021 года талибы взяли под контроль почти всю территорию Афганистана, а 15 августа захватили столицу – Кабул. Власть сдала город мирно.
- Часть людей скрывается в собственных домах, другие пытаются бежать из Афганистана самолетом, ведь аэропорт – единственное место, которое пока контролируют военные США. Из-за этого там образовался настоящий хаос, царящий до сих пор.
- Талибы говорят, что не собираются совершать самосуд над афганцами. Террористы объявили всеобщую амнистию для всех чиновников.
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