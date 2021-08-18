Про те, що Євросоюз має розробити план реакції на ситуацію в Афганістані йдеться у спільній заяві голови комітету Європарламенту зі закордонних справах Девіда Макаллістера, голови комітету з розвитку Томаса Тобе і голови делегації зі зв'язків з Афганістаном Пятраса Ауштрявічюса.
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Росія і Китай діятимуть в Афганістані
Депутати Європарламенту висловили глибоку стурбованість нещодавніми подіями в Афганістані, де владу захопив радикальний ісламістський рух "Талібан".
ЄС необхідно розробити нову стратегію щодо Афганістану та регіону з урахуванням нових обставин, з огляду на те, що Росія та Китай швидко спробують заповнити політичний вакуум,
– переконані політики.
Вони наголосили, що потрібно закликати Пакистан, Іран та Індію зіграти конструктивну роль у країні.
Забезпечення виїзду з Афганістану всіх охочих
Європарламентарі також просять терміново забезпечити безпечний виїзд з Афганістану іноземців та громадян, які бажають залишити країну.
"Виліт через аеропорт Кабула має бути гарантований усіма засобами. Ми несемо моральну відповідальність за тих, хто працював у структурах ЄС, партнерів НАТО та інших міжнародних установах і організаціях громадянського суспільства", – додали там.
Талібів в Європарламенті закликають утримуватися від насильства і поважати основні права людини, міжнародне гуманітарне право, а також досягнення останніх 20 років у сферах прав жінок і дівчат, права на освіту, охорони здоров'я і соціально-економічного розвитку.
Ситуація в Афганістані: останні новини
- Від початку серпня 2021 року таліби взяли під контроль майже всю територію Афганістану, а 15 серпня захопили столицю – Кабул. Влада здала місто мирно.
- Частина людей ховається у власних будинках, інші намагаються втекти з Афганістану літаком, адже аеропорт – єдине місце, яке поки що контролюють військові США. Через це там утворився справжній хаос, який панує і досі.
- Таліби кажуть, що не збираються вчиняти самосуд над афганцями. Терористи оголосили загальну амністію для всіх урядовців.
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