Россия и Китай находятся на грани создания альянса: Business Insider о возможном объединении

Вероятно Си Цзиньпин и Владимир Путин объединят страны в новый военный альянс. Россия и Китай становятся все более агрессивными в своих общих амбициях свергнуть США.

Как отмечает Business Insider, президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин пытаются использовать глобальную нестабильность, чтобы нанести ущерб США и их союзникам.

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Россия и Китай могут объединиться

По словам западных аналитиков, Китай и Россия приближаются к формированию военного альянса, представляющего наибольшую угрозу, с которой США сталкивались в истории десятилетий.

Очевидно, что два государства считают себя военными партнерами, и что это партнерство становится все глубже и опытнее, даже если это не формальный альянс в западном смысле,

– подчеркнул Джонатан Ворд, генеральный директор Atlas Group.

В конфликтах по всему миру разыгрывается соперничество между США и российско-китайским партнерством. Китай оказал России жизненно важную экономическую и дипломатическую поддержку в ее неспровоцированном вторжении в Украину 24 февраля 2022 года, в то время как США оказали Киеву многомиллиардную военную помощь.

На Ближнем Востоке Россия и Китай присоединились к Ирану и критиковали атаки Израиля на Сектор Газы с целью уничтожить поддерживаемую Тегераном террористическую группу ХАМАС. Между тем, США оказали Израилю военную помощь и дипломатическую поддержку.

Как говорят эксперты, Китай, по всей видимости, внимательно следит за ходом войны в Украине, чтобы понимать, как отреагирует мир, если КНР решит захватить остров Тайвань.

Российско-китайское "всеохватывающее стратегическое партнерство координации для новой эры" всегда касалось военной силы,

– отметил Ворд.

Совместные военные учения России и Китая

В последние два года Россия и Китай начали совместные военно-морские учения в Японском море. Россия передала Китаю технологии подлодок, которые могли бы дать ей преимущество в войне с союзниками США в Тихом океане.

В то же время лидеры пообещали сотрудничать по развитию высокотехнологичного оружия.

По словам аналитиков, такие шаги должны вызывать серьезную обеспокоенность у США и их союзников, несмотря на отсутствие факта подписания официального договора о создании военного альянса.

Устранение новой угрозы

Комиссия Конгресса по стратегической позиции Соединенных Штатов в октябре 2023 года заявила, что сейчас США сталкиваются с угрозами, которые "фундаментально отличаются от того, что было в прошлом, даже в самые темные дни холодной войны" из-за роста Китая и России.

Конгресс призвал Пентагон пересмотреть свои планы, чтобы быть готовыми к возможности войны с Китаем и Россией одновременно.

Россия-Китай представляет огромную угрозу для Соединенных Штатов, учитывая, что нам придется заботиться о безопасности как в Европе, так и в Азии, а также на Ближнем Востоке, с риском оказаться в тонком состоянии, пока Пекин и Москва будут координировать усилия, чтобы достичь региональных амбиций,

– рассказал Джонатан Уорд.

Впрочем, некоторые эксперты остаются скептическими по поводу стабильности российско-китайского альянса, указывая на давнюю напряженность между государствами и желание Китая сохранить прочные связи с прибыльными западными рынками.

Несмотря на это, по их мнению, США должны быть готовы к военному пакту между авторитарными лидерами.

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