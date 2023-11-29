Не уверены, что Крымский мост устоит: смогут ли оккупанты рыть тоннель из России

Западные СМИ писали, что Кремль тайно обсуждает с Китаем строительство подводного тоннеля из России в Крым. Российские оккупанты очень волнуются за судьбу Крымского моста.

Строительство тоннеля из России в Крым – это абсолютно нерациональное решение. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

Читайте также Пришлось самоликвидировать свои дроны: в СБУ раскрыли детали атаки на Крымский мост

Крымский мост не устоит

Владислав Селезнев отметил, что строительство тоннеля от Тамани Краснодарского края до Крыма активно обсуждали в 2010 – 2013 годах между правительствами России и Украины. Однако специалисты доказали, что это нерациональное решение. Почвы, расположенные в этом участке Черного моря, абсолютно нестабильные.

Россияне снова возвращаются к этой практике. Потому что они не уверены, что Керченский мост устоит, как только Украина получит техническую возможность разрушить его пусками ракет типа ATACMS или, возможно, Storm Shadow, Taurus,

– сказал он.

Также этот проект очень дорогой, поэтому вряд ли будет реализован. Даже если россияне построят такой тоннель, то, скорее всего, он не устоит из-за естественных процессов, активно действующих в Керченском проливе.

Китайским компаниям, причастным к процессу строительства тоннеля, грозят соответствующие санкции.

Тайные переговоры России и Китая: что известно