Не уверены, что Крымский мост устоит: смогут ли оккупанты рыть тоннель из России
Западные СМИ писали, что Кремль тайно обсуждает с Китаем строительство подводного тоннеля из России в Крым. Российские оккупанты очень волнуются за судьбу Крымского моста.
Строительство тоннеля из России в Крым – это абсолютно нерациональное решение. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.
Читайте также Пришлось самоликвидировать свои дроны: в СБУ раскрыли детали атаки на Крымский мост
Крымский мост не устоит
Владислав Селезнев отметил, что строительство тоннеля от Тамани Краснодарского края до Крыма активно обсуждали в 2010 – 2013 годах между правительствами России и Украины. Однако специалисты доказали, что это нерациональное решение. Почвы, расположенные в этом участке Черного моря, абсолютно нестабильные.
Россияне снова возвращаются к этой практике. Потому что они не уверены, что Керченский мост устоит, как только Украина получит техническую возможность разрушить его пусками ракет типа ATACMS или, возможно, Storm Shadow, Taurus,
– сказал он.
Также этот проект очень дорогой, поэтому вряд ли будет реализован. Даже если россияне построят такой тоннель, то, скорее всего, он не устоит из-за естественных процессов, активно действующих в Керченском проливе.
Китайским компаниям, причастным к процессу строительства тоннеля, грозят соответствующие санкции.
Тайные переговоры России и Китая: что известно
- Издание The Washington Post написало, что Кремль ищет возможности создать транспортный маршрут, защищенный от атак со стороны Украины. Для этого оккупанты начали вести переговоры с КНР.
- Российские и китайские бизнесмены, имеющие связи в правительстве, тайно обсуждали планы строительства подводного тоннеля, соединяющего Россию с Крымом. Встреча прошла в конце октября.
- Отмечается, что Россия заботится о судьбе Крымского моста и понимает его уязвимость. Оккупантам нужна новая логистическая линия для военных.
- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал эту публикацию "чепухой". Он сказал, что "такое даже не стоит комментировать".