Будівництво тунелю з Росії до Криму – це абсолютно нераціональне рішення. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Владислав Селезньов.

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Кримський міст не встоїть

Владислав Селезньов зазначив, що будівництво тунелю від Тамані Краснодарського краю до Криму активно обговорювали у 2010 – 2013 роках між урядами Росії та України. Однак фахівці довели, що це нераціональне рішення. Ґрунти, які розташовані у цій ділянці Чорного моря, абсолютно нестабільні.

Росіяни знову повертаються до цієї практики. Бо вони не впевнені, що Керченський міст встоїть, як тільки Україна отримає технічну можливість зруйнувати його пусками ракет типу ATACMS чи, можливо, Storm Shadow, Taurus,

– сказав він.

Також цей проєкт дуже дорогий, тому навряд чи буде реалізований. Навіть якщо росіяни побудують такий тунель, то, найімовірніше, він не встоїть через природні процеси, які активно діють у Керченській протоці.

Китайським компаніям, які будуть дотичні до процесу будівництва тунелю, загрожують відповідні санкції.

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