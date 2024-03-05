Россия коварно атаковала Одесский район: есть попадания
Источник:Силы обороны Юга
Россия ночью против 5 марта снова атаковала Одесщину. К сожалению, оккупанты попали в здание рекреационного объекта и повредили частный дом.
Оккупанты начали атаковать Одесскую область дронами-камикадзе еще ориентировочно в 23:36 4 марта. В Одессе раздавались взрывы, работала ПВО.
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Что известно об атаке россиян "Шахедами" по Одесской области
Силы обороны Юга рассказали, что оккупанты в ночь на 5 марта атаковали ударными дронами типа Shahed-131/136.
Повторение преступной тактики маневров над жилыми и промышленными районами Одессы и пригорода, создавало реальную угрозу мирным жителям, одновременно усложняя работу ПВО. 18 барражирующих снарядов были сбиты,
– сообщили военные.
По их данным, к сожалению, не удалось избежать попаданий. В частности, российские захватчики:
- повредили здание рекреационного объекта – там произошло возгорание, однако спасатели оперативно ликвидировали пожар. Учреждение не работало со времени полномасштабного вторжения;
- в рекреационной зоне повредили частный дом с причалом и хозяйственными постройками.
К счастью, по предварительным данным, люди не пострадали.
Последствия атаки россиян по Одесской области / Фото Сил обороны Юга Украины
Россия запустила "Шахеды" по Одесской области
- Воздушную тревогу в Одесской области из-за угрозы атаки дронами объявили ориентировочно в 23:36 4 марта. Враги атаковали регион группами ударных вражеских БпЛА с Черного моря. Они двигались в западном направлении. Далее – в направлении Фонтанки, Киевского района Одесской области.
- О первых взрывах местные СМИ сообщили ориентировочно в 23:50, впоследствии их звуки слышали в 00:12, 00:22, 00:50. Местные издания писали, что в регионе работает ПВО.
- Утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты ударили по Одесской области 22 дронами-камикадзе типа "Шахед" с территории Балаклавы во временно оккупированном Крыму. Наши военные сбили 18 "Шахедов" в пределах Одесской области.