Больше не нужны: почему Кремль взялся лишать гражданства жителей оккупированных территорий

В России и на временно оккупированных территориях Украины началась процедура лишения гражданства для лиц, которые не приняли присягу гражданина России при получении российского паспорта. В 2023 году Госдума приняла закон о том, что иностранцы, которые получили паспорта России, но не приняли присягу, будут лишаться гражданства.

Изменение политики Кремля в отношении населения оккупированных территорий

Сроки принятия присяги были установлены до 20 ноября 2024 года. На кого рассчитаны такие изменения – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Заметьте Ткаченко опроверг заявление о 150 тысячах ВПЛ, которые вернулись на оккупированные территории

Прежде всего – на жителей временно оккупированных территорий Украины. Необходимо отметить, что в период с 2019 по 2021 годы Россия выдала на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей около 900 тысяч своих паспортов. Но происходило это по другой процедуре – сначала надо было получить паспорт так называемых "ЛДНР", а потом уже подавать документы на гражданство России.

После полномасштабного вторжения России, а также аннексии временно оккупированных территорий Украины, процедуру паспортизации усовершенствовали. Теперь не нужно было получать паспорта квазиреспублик, а можно было сразу написать отказ от гражданства Украины и заявление на паспорт России. В течение 10 дней оккупационные администрации выдавали паспорт.

Необходимо понимать, что принудительная паспортизация на временно оккупированных территориях Украины с 2019 года постоянно проводилась в спешке, а о соблюдении процедуры принятия присяги и говорить не приходится. Паспорта выдавали без присяги, ведь эта процедура должна была быть зафиксирована на видео в отделе миграционной службы, а появилась такая служба на оккупированных территориях Украины только в октябре 2022 года. До этого все процедуры проходили дистанционно, кроме принятия присяги.

Кремлю было необходимо использовать жителей временно оккупированных территорий Украины как повод для военной агрессии против Украины.

Теперь, когда Кремль аннексировал оккупированные территории Украины, эти люди ему просто не нужны. Именно поэтому приняли решение, которое фактически лишает гражданства тех, кто не принял присягу России.

К присяге – с 14 лет

Сегодня на оккупированных территориях Украины представители России активно проводят конфискацию недвижимости местных жителей, а затем ее выдают россиянам.

Также стоит упомянуть, что с октября 2023 года граждане Украины, которые хотят посетить временно оккупированные территории, проходят фильтрацию в аэропорту Шереметьево. Въезд запрещают 85% украинцев, а их имущество конфискуют.

В 2024 году был отменен указ президента России №585 от 2022 года, который назывался "О временных мерах по урегулированию правового положения лиц, находящихся в гражданстве "ЛНР" и "ДНР", а также гражданство Украины в России". "Большинство граждан Украины длительное время находясь в России не урегулировали свое правовое положение, что свидетельствует об их нежелании иметь устойчивую правовую связь с Россией. Отсутствие у них заинтересованности в легальном положении на территории России создает угрозу национальной и общественной безопасности".

Заметьте Такое уже было: почему войну в Украине нельзя считать мировой

Поэтому для тех, кто окажется в России до 1 января 2025 года, все преференции в виде беспрепятственного пребывания и свободного поиска работы будут действовать только до 31 марта.

Также для жителей временно оккупированных территорий Украины ввели необходимость принимать присягу с 14 лет. Как сообщили источники, это сделали для контроля за политическими убеждениями подростков. Сейчас на оккупированных территориях Украины участились случаи привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних за преступления против диктаторского режима Кремля и дискредитацию вооруженных сил России.

Оккупанты опасаются, что из-за бесконтрольной выдачи паспортов граждан России подросткам на оккупированных территориях могут возникнуть непрогнозируемые последствия, которые смогут перерасти в протестное движение. Именно поэтому решили снизить возрастной ценз для принятия присяги. Соответственно он будет за 4 года до момента, когда человек наделяется избирательным правом. Если за этот час подросток совершит преступление против режима, то его лишат гражданства России за нарушение присяги.

Интересно Политическая ситуация в ЕС развивается в пользу Украины

Россия открыто признала, что украинцы – враги

Диктаторский режим Кремля использовал граждан Украины, проживающих в оккупации, для захвата территории. Сейчас политика Кремля в отношении их полностью изменилась. Ранее Кремль декларировал, что российская армия идет "освобождать" украинцев, а теперь открыто признает, что граждане Украины – это враги.