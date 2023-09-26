Россия "уничтожила Leopard с немецким экипажем": в Берлине отреагировали на возмутительный фейк из Кремля
Источник:Deutsche Welle
Российская пропаганда не имеет границ. Если раньше сетовали на то, что против них будут сражаться немецкие танки, то сейчас уже придумали, что боевыми машинами управляют сами немцы.
По сути, в России решили запустить очередной фейк. Мол, их разведчики смогли уничтожить танк Leopard в Украине, но не простой, а с германским экипажем.
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В Германии опровергли фейк
На очередную выходку больного воображения россиян отреагировали в Министерстве обороны Германии. Один из официальных представителей ведомства подчеркнул, что "в Украине нет германских танковых экипажей".
Обратим внимание, что сообщение о якобы уничтоженном танке Leopard с немецким экипажем начало гулять по российским СМИ 23 сентября. Издание ссылается на какого-то анонимного "командира разведгруппы, действующего на Запорожском направлении".
Мол, весь находившийся в танке экипаж погиб. Пропагандисты придумали, что механик-водитель, испытавший тяжелые ранения, якобы начал кричать "Nicht schießen" ("Не стреляй" – 24 Канал), когда увидел русских солдат.
Пропагандисты уверяют, что вскоре он погиб. Но в духе фильмов о войне, в свои последние минуты жизни якобы рассказал, что "военнослужащий Бундесвера". И что весь экипаж Leopard был "из одной роты".
Отметим, что Россия изо всех сил пытается сорвать мобилизацию в Украине. Для этого враг использует даже мемы.
Как Россия хочет сорвать мобилизацию
- По словам экспертов, кремлевские информационные помойки делают все возможное, чтобы навязать украинцам такое мнение: "Мобилизация – это плохо, государство посылает всех на неизбежную гибель".
- Для этого пропагандисты часто используют социальные сети. Чтобы более эффективно влиять на умы, враг курирует телеграм-группой "Цифровая армия России". Там оккупанты публикуют лживые вбросы, какие боты и ожесточенные Z-патриоты должны разнести по комментариям украинских каналов.
- Эксперты отмечают, что если вы видите в своих соцсетях сообщения, направленные на дискредитацию украинской армии и мобилизацию, то не реагируйте на них. Каждый ваш лайк и каждое ваше взаимодействие делают их только более популярными. Если есть время – бросайте жалобу. Это позволит сделать так, чтобы меньшее количество людей увидело эти пропагандистские вбросы.