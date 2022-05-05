Россия лжет, что визит Джоли во Львов организовали, чтобы отвлечь от темы "Азовстали"

Российская пропаганда не может смириться с тем, что Украину поддерживает весь цивилизованный мир. Поэтому они используют свое тыловое проверенное оружие – фейки.

На этот раз они решили придумать собственное объяснение приезда Анджелины Джоли в Украину. Как рассказал Сергей Лещенко, в российских СМИ активно распространяют утверждение, будто визит американской актрисы был организован украинской стороной с целью отвлечения внимания от Мариуполя, сообщает 24 канал.

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Фейки россиян становятся все более примитивными

Наиболее примитивный фейк, распространяемый российскими медиа, касался приезда Анджелины Джоли. Новость, вызвавшая незаурядный резонанс в Украине, быстро приобрела новую окраску во вражеских руках. Так, российский федеральный телеканал "Россия 24" рассказывает своей аудитории, что визит Джоли был организован, чтобы отвлечь внимание от ситуации на "Азовстали" в Мариуполе, где "националисты держат в заложниках мирное население". Одной из первых этот фейков озвучила официальная представительница МИД России Мария Захарова.

Спикер дипломатического ведомства ядерного государства просто лжет на весь мир,

– подчеркнул Лещенко.

В то же время, журналист добавил, что может лично подтвердить неправдивость этой информации. Он отметил, что визит Джоли был инициативой самой актрисы. А ложь россиян еще раз доказывает, что верить их власти нельзя.

Лещенко подчеркнул, что Джоли – знаковая личность для всего мира, а то, что ее визит привлек внимание к войне в Украине – очередное поражение России. Поэтому они пытаются снивелировать эффект от ее приезда.

"Услышав правду об издевательствах россиян, граждане стран-партнеров Украины обращаются к своим политикам, ведь именно так работает дипломатия", – добавил Лещенко.

Ранее российские пропагандистские каналы распространяли тезис, что Анджелина Джоли приехала во Львов для пиара. Показывая видео своей аудитории, россияне говорили, что ради ее визита в Украину включили воздушную тревогу, а никаких "прилетов" здесь нет.

Визит Анджелины Джоли в Украину: коротко

Обратите внимание – украинка рассказала о своей встрече с Анджелиной Джоли во Львове: смотрите видео