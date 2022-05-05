Россия лжет, что визит Джоли во Львов организовали, чтобы отвлечь от темы "Азовстали"
Российская пропаганда не может смириться с тем, что Украину поддерживает весь цивилизованный мир. Поэтому они используют свое тыловое проверенное оружие – фейки.
На этот раз они решили придумать собственное объяснение приезда Анджелины Джоли в Украину. Как рассказал Сергей Лещенко, в российских СМИ активно распространяют утверждение, будто визит американской актрисы был организован украинской стороной с целью отвлечения внимания от Мариуполя, сообщает 24 канал.
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Фейки россиян становятся все более примитивными
Наиболее примитивный фейк, распространяемый российскими медиа, касался приезда Анджелины Джоли. Новость, вызвавшая незаурядный резонанс в Украине, быстро приобрела новую окраску во вражеских руках. Так, российский федеральный телеканал "Россия 24" рассказывает своей аудитории, что визит Джоли был организован, чтобы отвлечь внимание от ситуации на "Азовстали" в Мариуполе, где "националисты держат в заложниках мирное население". Одной из первых этот фейков озвучила официальная представительница МИД России Мария Захарова.
Спикер дипломатического ведомства ядерного государства просто лжет на весь мир,
– подчеркнул Лещенко.
В то же время, журналист добавил, что может лично подтвердить неправдивость этой информации. Он отметил, что визит Джоли был инициативой самой актрисы. А ложь россиян еще раз доказывает, что верить их власти нельзя.
Лещенко подчеркнул, что Джоли – знаковая личность для всего мира, а то, что ее визит привлек внимание к войне в Украине – очередное поражение России. Поэтому они пытаются снивелировать эффект от ее приезда.
"Услышав правду об издевательствах россиян, граждане стран-партнеров Украины обращаются к своим политикам, ведь именно так работает дипломатия", – добавил Лещенко.
Ранее российские пропагандистские каналы распространяли тезис, что Анджелина Джоли приехала во Львов для пиара. Показывая видео своей аудитории, россияне говорили, что ради ее визита в Украину включили воздушную тревогу, а никаких "прилетов" здесь нет.
Визит Анджелины Джоли в Украину: коротко
- Звезда Голливуда Анджелина Джоли лично посетила Украину 30 апреля. Сначала ее заметили в одном из кафе в Сиховском районе Львова.
- После обеда звезда уехала в Главный железнодорожный вокзал Львова, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска.
- Во время ее пребывания на железнодорожном вокзале во Львове началась воздушная тревога. Так что звезда, как и другие украинцы, направилась к укрытию.
- Организацией приезда Анджелины Джоли во Львов занимался лично Сергей Лещенко. Он рассказал, что этот визит – инициатива звезды.
- Известно, что перед приездом Джоли провела два телефонных разговора с Ермаком. В ходе них обсуждали программу визита и вопросы безопасности.
- Российские пропагандисты сразу бросились на голливудскую актрису. Поклонница Путина Тина Канделаки возмутилась из-за ее визита в Украину.
- Спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал фейки России о поддержке Джоли, отметив, что так страна-агрессор демонстрирует зависть, ведь мы можем позвонить по телефону "самому раскрученному представителю всего мира", а вот Россия – нет.
Обратите внимание – украинка рассказала о своей встрече с Анджелиной Джоли во Львове: смотрите видео