Цього разу вони вирішили вигадати власне пояснення приїзду Анджеліни Джолі в Україну. Як розповів Сергій Лещенко, у російських ЗМІ активно поширюють твердження, буцімто візит американської акторки був організований українською стороною з метою відволікання уваги від Маріуполя, повідомляє 24 канал.

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Фейки росіян стають все примітивнішими

Найбільш примітивний фейк, який поширювали російські медіа, стосувався приїзду Анджеліни Джолі. Новина, яка викликала неабиякий резонанс в Україні, швидко набула нового забарвлення у ворожих руках. Так, російський федеральний телеканал "Росія 24" розповідає своїй аудиторії, буцімто візит Джолі був організований, щоб відвернути увагу від ситуації на "Азовсталі" в Маріуполі, де "націоналісти тримають у заручниках мирне населення". Однією із перших фейк озвучила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Речник дипломатичного відомства ядерної держави просто бреше на весь світ,

– наголосив Лещенко.

Водночас журналіст додав, що може особисто підтвердити неправдивість цієї інформації. Він зазначив, що візит Джолі був ініціативою самої акторки. А брехня росіян вкотре доводить, що вірити їхній владі не можна.

Лещенко підкреслив, що Джолі – знакова особистість для всього світу, а те, що її візит вкотре привернув увагу до війни в Україні – чергова поразка Росії. Тому вони намагаються знівелювати ефект від її приїзду.

"Почувши правду про знущання росіян, громадяни країн-партнерів України звертаються до своїх політиків, адже саме так працює дипломатія", – додав Лещенко.

Раніше російські пропагандистські канали поширювали тезу, що Анджеліна Джолі приїхала до Львова задля піару. Показуючи відео своїй аудиторії, росіяни говорили, що заради її візиту в Україні увімкнули повітряну тривогу, а жодних "прильотів" тут немає.

Візит Анджеліни Джолі в Україну: коротко

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