Россия массированно атаковала энергетику, дроны били по заводу в Ижевске: хронология 998 дня

Россия продолжает терроризировать Украину, нанеся утром 17 ноября массированную атаку по нашей энергетике. К сожалению, во многих областях действуют экстренные отключения света.

Какая ситуация в Украине со светом, что происходит на фронте, какие изменения в дипломатии – читайте в теме 24 Канала.

Смотрите также Атака "Шахедами", большое интервью Зеленского: хронология 997 дня войны