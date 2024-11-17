Россия массированно атаковала энергетику, дроны били по заводу в Ижевске: хронология 998 дня

17 ноября 2024, 09:45
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Автор: Диана Квасневская

Россия продолжает терроризировать Украину, нанеся утром 17 ноября массированную атаку по нашей энергетике. К сожалению, во многих областях действуют экстренные отключения света.

Какая ситуация в Украине со светом, что происходит на фронте, какие изменения в дипломатии – читайте в теме 24 Канала.

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09:42, 17 ноября

Россия обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК: серьезно повредила оборудование

Россия утром 17 ноября осуществила массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.

Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК... В результате атак было серьезно повреждено оборудование станций,
– заявили в ДТЭК.

К счастью, люди целы. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно начали устранять последствия атаки и восстанавливать работу оборудования.

Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за 2024 год.

09:31, 17 ноября

Из-за массированной атаки на энергосистему в Украине ввели отключение света

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что россияне нанесли очередную массированную атаку на энергосистему.

Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии,
– пояснил министр.

По состоянию на 9:30 по указанию Укрэнерго в Киеве, в Киевской, Донецкой, Днепропетровской области применяют экстренные отключения света.

Кроме того, власти регионов объявили, что:

  • в Черкасской области применяют аварийные отключения электроэнергии;
  • на Днепропетровщине – также экстренные отключения электроэнергии;
  • на Полтавщине – применили график аварийных отключений света;
  • в Винницкой области – есть попадание в объекты критической инфраструктуры и отключение света;
  • на Черниговщине – из-за массированной ракетной атаки России ввели график аварийных отключений электроэнергии;
  • в Одессе – действуют экстренные отключения электроэнергии;
  • в Сумской области – графики аварийных отключений электроэнергии. По состоянию на 9:13 без света потребители 4, 5, 6, 7, 8 очередей;
  • в Харьковской области – применяют график аварийных отключений.
09:01, 17 ноября

Дроны атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол"

Дроны атаковали российский Ижевский электромеханический завод "Купол", где Москва производит ЗРК "Тор", РЛС и определенные их компоненты.

РосСМИ со ссылкой на местных жителей заявили, что удар пришелся по цеху, где делают беспилотники. По данным россиян, в Ижевске под производство дронов переоборудовали 3 торговых центра.

08:37, 17 ноября

На Волыни и Винницкой области россияне обстрелами повредили энергетическую инфраструктуру

Россия в Винницкой и Волынской области повредила энергетическую инфраструктуру. В Винницкой области есть отключения света.

08:33, 17 ноября

Россия убила в Николаеве двух человек

Россия в Николаеве атаковала "Шахедами" в несколько волн. Враги повредили жилые дома.

Россияне ранили четырех взрослых и двух детей. Предварительно писали об одном погибшем человеке.

К сожалению, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что умерла еще одна женщина.

08:21, 17 ноября

На Закарпатье упал БпЛА

Дрон упал в горной местности в Мукачевском районе на границе Закарпатской и Львовской областей. Беспилотник еще не нашли, жертв и раненых нет.

08:11, 17 ноября

Взрывы на рассвете раздавались по меньшей мере в:

  • Кропивницком, Запорожье и в Черкасской области;
  • Одессе;
  • Днепре и Кривом Роге;
  • Киеве;
  • Винницкой и Хмельницкой областях.
07:59, 17 ноября

Более 720 тысяч ликвидированных оккупантов

Россия потеряла на фронте:

  • Личного состава – около 720880 (+1640),
  • танков – 9350 (+12),
  • боевых бронированных машин – 19021 (+27),
  • артиллерийских систем – 20556 (+36),
  • РСЗВ – 1252 (+0),
  • средств ПВО – 999 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 18974 (+60),
  • крылатых ракет – 2641 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 29321 (+85),
  • специальной техники – 3653 (+2).
07:55, 17 ноября

Россия атакует Львовскую область ракетами: работает ПВО

Россия запустила ракеты в направлении Львовской области.

Максим Козицкий сообщил, что силы ПВО уже работают и отражают российскую атаку.

05:43, 17 ноября

По меньшей мере 7 бортов Ту-95МС Россия подняла ночью в небо. На рассвете Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски ракет из стратегических бомбардировщиков.

05:05, 17 ноября

Из-за атаки дронов-камикадзе типа "Шахед" взрывы раздавались в Полтавской и Киевской областях, а также в Николаеве и Киеве.