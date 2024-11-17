Россия массированно атаковала энергетику, дроны били по заводу в Ижевске: хронология 998 дня
Россия продолжает терроризировать Украину, нанеся утром 17 ноября массированную атаку по нашей энергетике. К сожалению, во многих областях действуют экстренные отключения света.
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Россия утром 17 ноября осуществила массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК... В результате атак было серьезно повреждено оборудование станций, К счастью, люди целы. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно начали устранять последствия атаки и восстанавливать работу оборудования. Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за 2024 год. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что россияне нанесли очередную массированную атаку на энергосистему. Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии, По состоянию на 9:30 по указанию Укрэнерго в Киеве, в Киевской, Донецкой, Днепропетровской области применяют экстренные отключения света. Кроме того, власти регионов объявили, что: Дроны атаковали российский Ижевский электромеханический завод "Купол", где Москва производит ЗРК "Тор", РЛС и определенные их компоненты. РосСМИ со ссылкой на местных жителей заявили, что удар пришелся по цеху, где делают беспилотники. По данным россиян, в Ижевске под производство дронов переоборудовали 3 торговых центра. Россия в Винницкой и Волынской области повредила энергетическую инфраструктуру. В Винницкой области есть отключения света. Россия в Николаеве атаковала "Шахедами" в несколько волн. Враги повредили жилые дома. Россияне ранили четырех взрослых и двух детей. Предварительно писали об одном погибшем человеке. К сожалению, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что умерла еще одна женщина. Дрон упал в горной местности в Мукачевском районе на границе Закарпатской и Львовской областей. Беспилотник еще не нашли, жертв и раненых нет. Взрывы на рассвете раздавались по меньшей мере в: Россия потеряла на фронте: Россия запустила ракеты в направлении Львовской области. Максим Козицкий сообщил, что силы ПВО уже работают и отражают российскую атаку. По меньшей мере 7 бортов Ту-95МС Россия подняла ночью в небо. На рассвете Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски ракет из стратегических бомбардировщиков. Из-за атаки дронов-камикадзе типа "Шахед" взрывы раздавались в Полтавской и Киевской областях, а также в Николаеве и Киеве.
Россия обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК: серьезно повредила оборудование
– заявили в ДТЭК.
Из-за массированной атаки на энергосистему в Украине ввели отключение света
– пояснил министр.
Дроны атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол"
На Волыни и Винницкой области россияне обстрелами повредили энергетическую инфраструктуру
Россия убила в Николаеве двух человек
На Закарпатье упал БпЛА
Более 720 тысяч ликвидированных оккупантов
Россия атакует Львовскую область ракетами: работает ПВО
Россия утром 17 ноября осуществила массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.
Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК... В результате атак было серьезно повреждено оборудование станций,
К счастью, люди целы. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно начали устранять последствия атаки и восстанавливать работу оборудования.
Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за 2024 год.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что россияне нанесли очередную массированную атаку на энергосистему.
Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии,
По состоянию на 9:30 по указанию Укрэнерго в Киеве, в Киевской, Донецкой, Днепропетровской области применяют экстренные отключения света.
Кроме того, власти регионов объявили, что:
Дроны атаковали российский Ижевский электромеханический завод "Купол", где Москва производит ЗРК "Тор", РЛС и определенные их компоненты.
РосСМИ со ссылкой на местных жителей заявили, что удар пришелся по цеху, где делают беспилотники. По данным россиян, в Ижевске под производство дронов переоборудовали 3 торговых центра.
Россия в Винницкой и Волынской области повредила энергетическую инфраструктуру. В Винницкой области есть отключения света.
Россия в Николаеве атаковала "Шахедами" в несколько волн. Враги повредили жилые дома.
Россияне ранили четырех взрослых и двух детей. Предварительно писали об одном погибшем человеке.
К сожалению, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что умерла еще одна женщина.
Дрон упал в горной местности в Мукачевском районе на границе Закарпатской и Львовской областей. Беспилотник еще не нашли, жертв и раненых нет.
Взрывы на рассвете раздавались по меньшей мере в:
Россия потеряла на фронте:
Россия запустила ракеты в направлении Львовской области.
Максим Козицкий сообщил, что силы ПВО уже работают и отражают российскую атаку.
По меньшей мере 7 бортов Ту-95МС Россия подняла ночью в небо. На рассвете Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски ракет из стратегических бомбардировщиков.
Из-за атаки дронов-камикадзе типа "Шахед" взрывы раздавались в Полтавской и Киевской областях, а также в Николаеве и Киеве.