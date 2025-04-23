Россия массированно атаковала Полтавщину "Шахедами": есть прилеты возле гражданских объектов

В ночь на 23 апреля оккупанты массированно атаковали Полтавщину беспилотниками. Попадание зафиксировали в двух районах Полтавы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя ОВА Владимира Когута.

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Атака "Шахедами" на Полтаву 23 апреля

Оккупанты атаковали дронами Полтавскую общину. По состоянию на 00:10 есть сообщения о вражеских прилетах.

Попадание по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах Полтавы,

– заявил председатель ОВА.

Также Владимир Когут отметил, что пока информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются. Чиновник призвал местных жителей находиться в укрытии до отбоя воздушной тревоги.

Заметим, СМИ сообщали, что в Полтаве наблюдаются перебои с электроснабжением.

По состоянию на 00:30 воздушная тревога в Полтавской области продолжается. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.