Россия массированно атаковала Полтавщину "Шахедами": есть прилеты возле гражданских объектов
- Россия атаковала Полтаву беспилотниками в ночь на 23 апреля.
- Есть попадания по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов.
В ночь на 23 апреля оккупанты массированно атаковали Полтавщину беспилотниками. Попадание зафиксировали в двух районах Полтавы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя ОВА Владимира Когута.
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Атака "Шахедами" на Полтаву 23 апреля
Оккупанты атаковали дронами Полтавскую общину. По состоянию на 00:10 есть сообщения о вражеских прилетах.
Попадание по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах Полтавы,
– заявил председатель ОВА.
Также Владимир Когут отметил, что пока информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются. Чиновник призвал местных жителей находиться в укрытии до отбоя воздушной тревоги.
Заметим, СМИ сообщали, что в Полтаве наблюдаются перебои с электроснабжением.
По состоянию на 00:30 воздушная тревога в Полтавской области продолжается. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.