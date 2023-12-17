Россияне меняют тактику штурмов на фронте: в ВСУ рассказали о коварстве врага

Продолжается полномасштабное вторжение России в Украину. Российские оккупанты пытаются захватить хотя бы какие-то новые населенные пункты.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун поделился данными о потерях противника. В эфире телемарафона 17 декабря полковник также рассказал о тактике оккупантов, передает 24 Канал.

Читайте также Болото по пояс: в сети показали непростую ситуацию на фронте

Что происходит на фронте

Полковник Штупун заявил, что Россия продолжает активные пехотные атаки. За прошедшие сутки, 16 декабря, увеличилось количество вражеских артиллерийских обстрелов. Речь идет об Авдеевском и Марьинском направлениях. Оккупанты для поддержки своей пехоты применяют авиацию и бронетехнику.

Одна из причин такой активизации – это попытка захватить хотя бы какие-нибудь населенные пункты до наступления больших холодов. Зимовать в деревнях и городах, даже разрушенных, или в таких руинах как Марьинка, гораздо проще, чем в чистом поле,

– объяснил он.

Какую тактику применяет Россия

Спикер заявил, что страна-агрессорка постоянно меняет свою тактику и экспериментирует. Например, оккупанты меняют время суток для штурмов. Россияне атакуют небольшими группами пехоты до 20 человек. Иногда захватчики отправляют большую колонну автотехники, а затем пытаются быстро взорвать десант и забрать машины.

Если раньше она (техника – 24 Канал) оставалась где-то, то есть пыталась также вместе с пехотой атаковать, то сейчас она начинает откатываться, оставляя пехоту саму,

– заметил Штупун.

Как пояснил полковник, таким образом захватчики пытаются сберечь технику. Если раньше 80% вражеской техники оставалось, и наши воины ее жгли и взрывали, то сейчас противник пытается оттащить машины сразу назад. При этом свою пехоту оккупанты не жалеют. Поэтому 16 декабря общие потери оккупантов вновь значительно возросли по сравнению с предыдущими сутками. Россияне потеряли в субботу 570 человек живой силы и 57 единиц техники (уничтоженной и поврежденной).

Спикер подчеркнул, что украинские защитники устойчиво держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. В течение суток наши воины отбили 10 атак врага в районах Степового, Авдеевки, Первомайского и южнее Тоненького.

Последние новости о войне