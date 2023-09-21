Что происходит в Международном суде ООН, и как Россия пытается "похоронить" дело

18 сентября в Международном суде ООН начались устные слушания по делу Украины против России по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Слушания продлятся 2 недели. Зачем Россия изменила стратегию и активно участвует в процессе, почему Украина до сих пор не расширила объемы жалобы и о чем будут заявлять в Суде третьи государства – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Важность этапа

Любой процесс внутри МС ООН можно условно разделить на несколько стадий:

подача жалобы,

вынесение приказа о временных мерах (при необходимости),

предоставление сторонами своих позиций в письменном виде (меморандумов и контрмеморандумов),

слушания о наличии юрисдикции и соответствующее постановление Суда,

слушание по существу дела, которое завершается принятием финального решения.

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В дальнейшем по заявлению стороны МС ООН также может рассмотреть требования по возмещению ущерба и мер по устранению нарушения и ликвидации его последствий.

Одним из наиболее важных этапов (его еще называют "стадией бифуркации") является именно слушание о наличии у Суда юрисдикции. В случае если такой компетенции нет, дело по существу не будет рассматриваться. Стратегией каждого государства, нарушающего международное право, является "похоронить" юрисдикцию, не допустив дальнейшего продвижения кейса. Именно этим занимается Россия.

Российский трек

Стратегия России – ясна. Для россиян настолько важно не допустить дальнейшего рассмотрения дела о геноциде, что они зафиксировали свои нарративы в официальном заявлении "О позиции России на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН". Россия указывает, что рассчитывает на выполнение МС ООН его функций, утверждая, что предоставила "юридически и фактологические безупречные аргументы об отсутствии юрисдикции Суда по вымышленным обвинениям Украины о злоупотреблении россиянами Конвенцией о геноциде".

– отсутствие в Конвенции положений о применении силы. Интересно, что Россия не отрицает применение силы, но до сих пор (несмотря на резолюцию на уровне Генеральной Ассамблеи, выводы ведущих юристов) настаивает, что реализовала право на самооборону. Россия стремится убедить Суд, что это Украина совершала геноцид на Донбассе, а ныне злоупотребляет "процессуальным правом на правосудие", чтобы заставить МС ООН рассматривать дело об агрессии и признании Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В российской позиции редко раздается слово "Украина". Представители оперируют категориями "Киев", "киевский режим", являющиеся лишь дополнительным свидетельством геноцидального умысла. Россия настаивает, что неонацистский "майданный" режим с 2014 года выстраивает систему, в которой нет места русскому народу, его вере, языку и культуре.

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Интересно, что таким образом Россия только признает, что украинцы и россияне – отдельные идентичности, а также по сути подталкивает Суд рассмотреть не только вопрос злоупотребления сроком, но и совершение геноцида как такового.

Украинский трек

Украина подала жалобу по Конвенции о геноциде 27 февраля прошлого года. К насильственной передаче украинских детей в российские семьи, в Бучу, Мариуполь, Ахтырку, к расстрелам эвакуационных коридоров, которыми пытались спастись гражданские, в том числе несовершеннолетние, до внесудебных казней, пыток, депортаций и других международных преступлений, имеющих признаки геноцида.

Это было креативным решением, продиктованным тем, что только ограниченное количество международных договоров предусматривает обязательную юрисдикцию МС ООН. Действительно, это была единственная опция, чтобы доказать юридически, как злоупотребляя правом можно применить силу и, наконец, попытаться совершить геноцид. Именно на это ссылается Украина в своей позиции.

Она также настаивает, что рассмотрение дела в МС ООН будет способствовать мирному урегулированию споров и предотвращению геноцида в других государствах. Достаточно смело украинский представитель Антон Кориневич вызвал россиян на юридическую дуэль, предлагая защитить их фальшивые заявления в течение дальнейшего процесса.

Украина также обратила внимание на разрушительные последствия умышленного невыполнения Россией в течение 18 месяцев приказа Суда о временных мерах. Однако при этом те действия, которые имеют геноцидальные элементы (например, депортации детей), она назвала военными преступлениями.

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Именно это остается наибольшим недостатком украинской позиции. В то время как общество и государственные деятели критикуют Независимую комиссию ООН по расследованию, поскольку "не рассмотрела геноцид" на уровне ином, чем политические заявления, мы не боремся за признание геноцида. Украина не расширила жалобу о нарушении Конвенции по существу. Ожидать, что Суд сделает это по собственной инициативе достаточно иллюзорно.

Третьи государства

Судебный процесс между Украиной и Россией беспрецедентный по количеству третьих сторон. Их насчитывается – 32, при этом приобщиться к рассмотрению на данном этапе дела было запрещено только в США. 20 сентября третьи государства представили их групповые или индивидуальные позиции. Вместе с заявлениями о присоединении к процессу это свидетельствует о решительной поддержке Украины и ее юридическим соображениям.

Кое-где позиции третьих государств содержат аллюзию на необходимость рассмотреть нарушение Конвенции о геноциде по сути, что "очень беспокоит" Россию. Последняя утверждает о политическом давлении со стороны Запада и о том, что МС ООН должно сделать "правильный выбор".

Что решит Суд

Несмотря на то, что финальное решение спрогнозировать довольно сложно (вероятно, оно в очередной раз будет иметь половинчатый характер), относительно юрисдикции МС ООН ясности больше. Некоторые надежды Украине были предоставлены еще 16 марта прошлого года, когда Суд принял приказ о временных мерах, удостоверив таким образом, что может иметь юрисдикцию по этому делу.

Более того, обе стороны, хотя и не заявляют это как прямые требования к рассмотрению, утверждают, что произошло нарушение отдельных элементов Конвенции уже по существу. Вместе с заявлениями Совета Европы, ЕС, ряда государств мира по признанию действий России геноцидом против украинской нации, наконец, соображениями Независимой Комиссии ООН по расследованию, это может подтолкнуть Суд преодолеть "бифуркационную стадию".

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Кроме того, трудно не согласиться с профессором Гарольдом Коу, отстаивающим позицию Украины именно относительно наличия в МС ООН юрисдикции. Он утверждает, что между государствами существует как фактический (заявления России о геноциде в квазиреспубликах Донбасса), так и правовой спор (заявления Украины о злоупотреблении Конвенцией), требующий рассмотрения Суда. Следовательно, перспективы позитивного для Украины решения на этом этапе – высокие.

Постановление МС ООН о приемлемости по результатам нынешних слушаний следует ожидать в конце 2023 года в начале 2024 года. Далее сторонам предложат предоставить их аргументы по существу спора. В целом процесс может занять еще несколько лет.