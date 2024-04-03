Россия мобилизует 300 тысяч военных до 1 июня, – Зеленский

Россия пополняет свои потери. Враг подтягивает резервы и планирует мобилизовать еще 300 тысяч военных.

Владимир Зеленский заявил о планах России мобилизовать еще 300 тысяч военных. Говорится о планах врага до 1 июня, передает 24 Канал.

Смотрите также От Израиля до Ливана․ Как Россия распродает миллионы тонн ворованного украинского зерна

Новая волна мобилизации в России

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии в Киеве 3 апреля заявил о новой волне мобилизации в стране-агрессоре.

Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных,

– отметил он.

Перед этим активно обсуждали, что российский президент Владимир Путин захочет после выборов провести дополнительную и более открытую мобилизацию.

Путин открыл призыв