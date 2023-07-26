Во время последних атак по Украине запускали "Шахеды", изготовленные в России, – Гуменюк

Россия начала атаковать территорию Украины дронами-камикадзе "Шахед", которые изготовила на своей территории. Об этом свидетельствует маркировка БПЛА кириллицей.

Такое заявление сделала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она отметила, что Россия также начала запускать БПЛА с территории Крымского полуострова, передает 24 Канал.

К теме Как завод по производству "Шахедов" в России повлияет на войну: разведка США сделала прогноз

Украину атакуют "Шахеды" российского производства

Гуменюк сообщила, что на сбитых во время недавних атак "Шахедах" нашли маркировку кириллицей. Это говорит о том, что дроны – российского производства.

То, что на остатках тех "Шахедов", которые были найдены после последних атак, были уже маркировка к примеру кириллицей, говорит о том, что производство у них уже российское,

– подчеркнула Гуменюк.

Кроме того, оккупанты начали запускать дроны-камикадзе и с нового направления – Крымского полуострова. Гуменюк пояснила, что в большинстве случаев россияне атакуют "Шахедами" на Юге с восточного побережья Черного моря, однако начали использовать и Крым.

Более того, противник пытается использовать особенности ландшафта для того, чтобы скрыть их передвижение. Для этого они используют низкий проход над Черным морем и русла рек.

"Они используют для пусков несколько маршрутов и пытаются использовать особенности ландшафта для того, чтобы скрыть свои передвижения", – сообщила представитель ОК "Юг".

В России строят завод по производству "Шахедов": что известно