Россия могла отменить величайшие учения со времен СССР: разведка Британии назвала причины
Источник:Минобороны Великобритании
Россия, вероятнее всего, отменила свои ежегодные учения "Запад". Их в значительной степени производили для зрелища.
Однако в этом году Кремль мог от них отказаться по нескольким причинам. Разведка Великобритании объяснила, что Путин среди прочего боится критики.
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Почему Россия могла отменить свои зрелищные учения
Россия, вероятно, отменила обучение "Запад-23", запланированные "общие стратегические учения" и главное ежегодное мероприятие, которое должно было стать кульминацией года обучения военных,
– заявила британская разведка.
Обучение должно было состояться в сентябре 2023 года.
В министерстве объяснили, что обучение могли отменить по нескольким причинам. В частности:
- Россия, вероятно, отменила "Запад-23" из-за того, что у нее мало войск и техники;
- есть реальная вероятность того, что российское руководство также чувствительно к внутренней критике, связанной с проведением учений во время войны.
Неэффективность российских военных в Украине показала, что "общие стратегические учения" имели ограниченную учебную ценность и преимущественно проводились для показа,
– объяснили в Минобороны Британии.
Что известно о российских учениях
Британская разведка отметила, что после 2010 года "общие стратегические учения" поочередно проходили в разных регионах России. Уже с 2021 года они стали чаще проводиться в западном регионе. Так Кремль хотел продемонстрировать, что приоритетом для них является "противодействие угрозе НАТО".
В разведке объяснили, что в 2021 году Кремль проводил крупнейшие российские учения с советских времен.
Потери россиян на войне: коротко
- Россия ежесуточно теряет на войне сотни единиц личного состава и десятки единиц техники. Только за минувшие сутки оккупанты потеряли 490 единиц личного состава. С начала полномасштабного вторжения – уже говорится о 261 310 российских военных.
- Следует заметить, что враги потеряли с 24 февраля 2022 года уже более 4 тысяч танков, 315 самолетов и 316 вертолетов, 18 кораблей, 499 средств ПВО.
- Кроме того, оккупанты потеряли более 7 тысяч единиц автомобильной техники и цистерны из ГСМ, более 1400 крылатых ракет. Подробнее о потерях врага читайте по ссылке.