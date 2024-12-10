Что КНДР могла получить от России за участие северокорейских военных в войне

Россия получила от КНДР тысячи северокорейских военных для участия в войне против Украины. Взамен Москва могла предоставить Пхеньяну самолеты типов МиГ-29 и Су-27.

Скорее всего это "плата" за привлечение солдат к боевым действиям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на портал Aviation Week и Defense Express.

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Что Россия могла дать КНДР

Адмирал Сэмюэль Папаро, командующий Индийско-тихоокеанским командованием США, заявил 7 декабря, что Россия достигла договоренности с Северной Кореей об отправке истребителей МиГ-29 и Су-27. По его мнению, войска КНДР пока не участвуют в войне, но находятся в зоне боевых действий.

Командующий также предполагает, что кроме самолетов КНДР, скорее всего, стремится получить дополнительные возможности. В частности, по его словам, речь идет о технологии баллистических ракет, особенно аппараты с функцией возвращения, а также новые технологии подводных лодок и средства противовоздушной обороны.

Как напоминают в Defense Express, ранее сообщалось, что Москва может предоставить Пхеньяну самолеты Су-35, поскольку диктатор Ким Чен Ын посещал авиазавод в Комсомольске-на-Амуре, где их изготавливают. По мнению специалистов, предоставление МиГ-29 и Су-27 является бесспорным усиление для Северной Кореи.

Согласно обнародованной информации, пока КНДР обладает лишь 18 МиГ-29 и 34 Су-25. По данным Defense Express, эти истребители Пхеньян получил еще в 1980-х годах от СССР. Сейчас же КНДР, по словам экспертов, может иметь полсотни МиГ-23, до 200 МиГ-21 и до 200 МиГ-17 и МиГ-19.

Военный портал отмечает, что сейчас важно то, сколько именно самолетов КНДР может получить от России. В начале 2024 года Россия располагала 70 МиГ-29/МиГ-29УБ советского образца, а также не менее 14 модернизированных МиГ-29СМТ и два МиГ-29УБТ.

Кроме вышеупомянутого, у врага было 12 самолетов Су-27 и 18 Су-27УБ, 47 самолетов варианта Су-27СМ и 24 Су-27СМ3. Российская морская авиация также имеет в базовом варианте 18 Су-27. Поэтому точное количество запланированных к передаче самолетов будет определять уровень технологических наработок, которыми враг способен поделиться с КНДР.

К слову, по данным BBC, с марта 2024 года Россия поставила КНДР более миллиона баррелей нефти в обмен на военную помощь, несмотря на санкции ООН. Об этом стало известно по результатам анализа спутниковых снимков, проведенного некоммерческой исследовательской группой Open Source Centre.