Может содержать "Шахеды": Гуменюк подтвердила, что в Россию прибыл новый грузовой борт из Ирана
Наталья Гуменюк рассказала, почему оккупанты не так активно атаковали дронами две последние ночи и объяснила, что Россия получила новый борт из Тегерана. По словам спикера, украинцам следует быть готовыми к новым вражеским пускам.
Спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона утром 11 января сообщила, что погода в Черном море на нашей стороне. В частности, в море шторм (3 – 4 балла) и все ракетоносители заведены на пункты базирования, но они снаряжены и могут выйти на пусковые рубежи в течение 2 – 3 часов, пишет 24 Канал.
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Что известно о получении Россией "Шахедов"
Наталья Гуменюк рассказала, что Россия 10 января получила из Ирана новый грузовой борт. Он может содержать новые "Шахеды" и запчасти к ним.
Поддержка со стороны Ирана для страны-террористки продолжается, что означает, что новые дроны могут быть заготовлены для пуска. Почти каждую ночь враг атаковал территорию Украины и использует именно ночное время для таких атак. Крайние две ночи были не такими насыщенными, вероятнее всего, из-за погодных условий, потому что дроны боятся обледенения,
– объяснила представитель Сил обороны Юга Украины.
По ее словам, Кремль продолжает атаковать Украину точечно (ударил по Кривом Роге) и даже минимально также использует дроны.
"Террор продолжается и попытка врагом держать в напряжении системы противовоздушной обороны, очевидно, свидетельствует о том, что такие атаки могут продолжаться, расслабляться рано", – пояснила спикер Сил обороны Юга.
Почему Россия уже две ночи массированно не атакует дронами
- Наталья Гуменюк рассказала, что Россия в ночь на 9 января не атаковала дронами. В частности, врагу помешала погода.
- Однако пресс-секретарь Сил обороны Юга пояснила, что оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы и в ночь на 9 января ударили по Херсону и Антоновке.
- Кстати, военный эксперт Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что в Украине сбили первый беспилотник типа "Шахед", содержащий реактивный двигатель, изготовленный в Китае. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что не может подтвердить информацию о сбитии реактивного "Шахеда", ведь они его не находили.