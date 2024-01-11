Может содержать "Шахеды": Гуменюк подтвердила, что в Россию прибыл новый грузовой борт из Ирана

Наталья Гуменюк рассказала, почему оккупанты не так активно атаковали дронами две последние ночи и объяснила, что Россия получила новый борт из Тегерана. По словам спикера, украинцам следует быть готовыми к новым вражеским пускам.

Спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона утром 11 января сообщила, что погода в Черном море на нашей стороне. В частности, в море шторм (3 – 4 балла) и все ракетоносители заведены на пункты базирования, но они снаряжены и могут выйти на пусковые рубежи в течение 2 – 3 часов, пишет 24 Канал.

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Что известно о получении Россией "Шахедов"

Наталья Гуменюк рассказала, что Россия 10 января получила из Ирана новый грузовой борт. Он может содержать новые "Шахеды" и запчасти к ним.

Поддержка со стороны Ирана для страны-террористки продолжается, что означает, что новые дроны могут быть заготовлены для пуска. Почти каждую ночь враг атаковал территорию Украины и использует именно ночное время для таких атак. Крайние две ночи были не такими насыщенными, вероятнее всего, из-за погодных условий, потому что дроны боятся обледенения,

– объяснила представитель Сил обороны Юга Украины.

По ее словам, Кремль продолжает атаковать Украину точечно (ударил по Кривом Роге) и даже минимально также использует дроны.

"Террор продолжается и попытка врагом держать в напряжении системы противовоздушной обороны, очевидно, свидетельствует о том, что такие атаки могут продолжаться, расслабляться рано", – пояснила спикер Сил обороны Юга.

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