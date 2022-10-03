Хотите замучить человека – не кормите его: Дианов рассказал об ужасах пребывания в плену

Россия все чаще нарушает Женевские конвенции. Украинских военнопленных держат в ужасных условиях и нередко морят голодом.

Наших защитников в плену кормят комбикормом. Съесть все нужно за 30 секунд. Об этом рассказал освобожденный из плена морпех Михаил Дианов.

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"Хотите замучить человека, или морально и физически уничтожить, – не кормите его"

Дианов находился в плену в бывшей колонии в Оленовке . Воин с ужасом вспоминает, как над украинцами издевались оккупанты. Наших защитников кормили комбикормом даже без соли. Давали настолько мало, что уместилось бы в одноразовый стакан. Таков был завтрак.

На обед захватчики давали так называемые "щи". На самом деле это была вода и квашеная капуста. Если повезет, еще кусочек картофеля. На ужин – снова комбикорм. Самое издевательство – морить голодом, убежден Дианов.

Тебя можно резать, тебя можно избивать, наматывать скотч, а оно очень сильно болит и так далее. Боль ты можешь выдержать милый. Голод – это все, это просто ужас,

– уверен украинский защитник.

Интервью Михаила Дианова об обороне Мариуполя, ранениях и издевательствах в плену: смотрите видео

Дианов упоминает, что на еду выделяли по 30 секунд . Трижды в день давали кусок хлеба. Впрочем, он был настолько черствен, что те, кто без зубов, не мог есть.

"Я откладывал кашу для того, чтобы нормально спать"

Морпих рассказывает, чтобы нормально уснуть, приходилось держать "пищу" до последнего. Так что морпех откладывал "кашу" и "хлеб" на вечер.

Если ты этого не делал, то закрывал глаза и видел еду… Я не видел ни семьи, тебе не интересно было, свободна Украина или нет. И это я правильно говорю. Тебя ничего не интересовало,

– вспоминает украинский защитник.

Для еще большего издевательства надзиратели часто ели нормальную пищу на глазах военнопленных. Украинских защитников очень часто жестоко избивали. Во время пребывания в плену Дианов узнал о случае суицида.

"Азовец какой-то, который будто бы на ДИЗО (ДИЗО – это дисциплинарный изолятор, куда обычно отправляют осужденных за нарушение установленного порядка – 24 канал) порезал вены. Ему порезали вены, 100%. Ни одного случая суицида не то, что не было, даже намека было у людей на то, что они хотят с собой что-то сделать. Никакого!", – заверил морпех 36 бригады.

Реакция уполномоченного по правам человека

За время плена Михаил Дианов похудел на 40 килограммов.

Потеря десятков килограмм веса у наших военнопленных защитников – это не о том, что их плохо кормили, а о том, что их пытали голодом . В этом убеждает уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец . Высокопоставленный чиновник уверяет, что такие действия оккупантов подтверждают прямое игнорирование Женевских конвенций.

Об этом нельзя молчать! Еще раз обращаюсь к международным организациям, чтобы настаивали на соблюдении россиянами норм о гуманном отношении во время войны,

– сказал Лубинец.

Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что Украина делает все для того, чтобы наши граждане вернулись домой.

Часть украинских воинов освободили из плена: что известно

Обмен военнопленными был проведен 21 сентября. В результате Украина вернула 215 защитников . Среди них и защитники "Азовстали" .

За 200 воинов наше государство отдало кума Путина Виктора Медведчука .

Согласно условиям обмена командиры защитников "Азовстали" должны находиться в Турции до конца войны.

У Михаила Дианова не хватает 4 сантиметров кости в сломанной руке. Воину сделают операцию в США.

У освобожденной из плена Марьяны Мамоновой родилась дочь .

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Плен защитников "Азовстали"

Почти три месяца украинские воины мужественно защищали Мариуполь от российских захватчиков. Они находились на "Азовстали" под постоянными обстрелами и в окружении врага.

В конце весны нашим военным приказали сдаться. 16 мая их эвакуировали в оккупированные Новоазовск и Оленевку. Впоследствии родные бойцов отметили, что в плен попали около 2,5 млн защитников Мариуполя.

29 июня был проведен первый обмен. Тогда домой вернулись 144 воина . Из них 95 – защитники "Азовстали".

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