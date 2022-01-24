Россия может атаковать по нескольким направлениям, – Павлюк о вероятном наступлении агрессора

Украинские военные разведчики рассказали, каким может быть план Путина относительно нападения на Украину. Россия, говорят в ООС, способна атаковать сразу по нескольким направлениям.

Об этом британским СМИ сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он возглавляет операцию Объединенных сил на Востоке Украины.

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Украинская разведка очертила возможный план нападения Путина

По информации украинской военной разведки, Россия может атаковать сразу несколько направлений. Цель Москвы и самое большое желание Путина – захватить восемь ключевых регионов на восточном и южном направлении. Речь, в частности, и о городах Днепр, Харьков и Одесса.

Это для того, чтобы ударить по основному военному и промышленному потенциалу украинцев, а также получить выход к Черному морю.

Путин хочет "покалечить" Украину

По словам генерал-лейтенанта Павлюка, цель главы государства-агрессора – "покалечить Украину", чтобы она стала зависимой от Москвы.

Россияне рассматривают разные варианты, но их не устроят только Донецк и Луганск на востоке. Они хотят ранить всю страну и из-за этого ранения манипулировать Украиной, как им вздумается,

– объяснил Павлюк.

Украинские разведчики считают, что Россия после первых больших потерь может прекратить свое наступление. Ведь Путин предполагает, что его армия после жертв может остановиться сама.

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Последние новости об угрозе нападения России: коротко

Опасность и угрозу России обсудят на заседании СНБО 24 января. Его созвал президент Зеленский.

Ряд стран уже начал отзывать своих дипломатов с украинской территории и эвакуировать их семьи. Также они рекомендуют гражданам не посещать Украину.

Тем временем западные партнеры помогают Украине с вооружением. Литва и Латвия предоставили американские ракетные комплексы Stinger.

Из-за угрозы НАТО направляет истребители и корабли в Восточную Европу.

Тем временем Россия перекидывает войска в Беларусь: видео

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.