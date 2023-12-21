Россия впервые за долгое время выводила в Черное море ракетоноситель: Гуменюк рассказала об угрозе

Накануне российские оккупанты вывели в Черное море ракетоноситель. Это произошло впервые за последние три недели.

Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что ночью против 21 декабря россияне снова завели ракетоноситель в пункт базирования, пишет 24 Канал.

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Какая ситуация в Черном море

Ночью россияне, выгуляв, завели (ракетоноситель – 24 Канал) в пункт базирования и продолжает там находиться. На данном этапе мы наблюдаем в Черном море четыре корабля, среди которых ракетоносителей нет,

– рассказала Наталья Гуменюк

По ее словам, сам факт, что Россия начала выводить ракетоносители, может свидетельствовать о возобновлении такой практики.

Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга пояснила, что оккупанты не могут свободно прогуливаться по акватории Черного моря, в частности, и в северо-западной части. Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты предпочитают больше находиться ближе к бухте Новороссийска.

"Большинство корабельного состава (врага – 24 Канал) находится в пунктах базирования. Если раньше мы фиксировали на дежурстве в море и на выполнении заданий от 10 до 20 единиц, то в последнее время, включая и из-за штурмовой погоды, корабельная группировка не развертывалась более чем на 7 единиц", – рассказала Гуменюк.

Однако она объяснила, что снаряженные ракетоносители у врага есть и они могут оказаться на боевом дежурстве в районе пуска фактически в течение 2 – 3 часов.

Сколько кораблей враг сосредоточил в морях