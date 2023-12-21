Россия впервые за долгое время выводила в Черное море ракетоноситель: Гуменюк рассказала об угрозе
Накануне российские оккупанты вывели в Черное море ракетоноситель. Это произошло впервые за последние три недели.
Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что ночью против 21 декабря россияне снова завели ракетоноситель в пункт базирования, пишет 24 Канал.
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Какая ситуация в Черном море
Ночью россияне, выгуляв, завели (ракетоноситель – 24 Канал) в пункт базирования и продолжает там находиться. На данном этапе мы наблюдаем в Черном море четыре корабля, среди которых ракетоносителей нет,
– рассказала Наталья Гуменюк
По ее словам, сам факт, что Россия начала выводить ракетоносители, может свидетельствовать о возобновлении такой практики.
Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга пояснила, что оккупанты не могут свободно прогуливаться по акватории Черного моря, в частности, и в северо-западной части. Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты предпочитают больше находиться ближе к бухте Новороссийска.
"Большинство корабельного состава (врага – 24 Канал) находится в пунктах базирования. Если раньше мы фиксировали на дежурстве в море и на выполнении заданий от 10 до 20 единиц, то в последнее время, включая и из-за штурмовой погоды, корабельная группировка не развертывалась более чем на 7 единиц", – рассказала Гуменюк.
Однако она объяснила, что снаряженные ракетоносители у врага есть и они могут оказаться на боевом дежурстве в районе пуска фактически в течение 2 – 3 часов.
Сколько кораблей враг сосредоточил в морях
- По состоянию на утро 21 декабря враг держал в Черном море 4 вражеских корабля, в Азовском – один и еще 4 (из которых два – ракетоносители) – в Средиземном море.
- 20 декабря Силы обороны Юга Украины предупредили, что Россия вывела в Черное море впервые за три недели подводный ракетоноситель, который может вмещать до 4 ракеты типа "Калибр". Именно поэтому людей предупреждали о повышенном уровне ракетной опасности.
- 19 декабря Наталья Гуменюк предупреждала, что российские оккупанты могут не атаковать сейчас, чтобы иметь оружие для более массированных атак. Как свидетельствует аналитика, оккупанты могут атаковать во время более сильных морозов в смысле так называемого энергетического террора.