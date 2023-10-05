Науседа ответил на слова Зеленского о возможных атаках России на страны Балтии

Президент Литвы заявил, что Украина является первым форпостом свободы. По его словам, у Кремля действительно могли быть другие цели.

Гитанас Науседа заявил, что это могло быть при условии, если бы была сломана Украина, однако заверил – этого не случится. Так литовский лидер отреагировал на слова Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде 5 октября, пишет 24 Канал.

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Как отреагировал президент Литвы на слова Зеленского

Издание LRT написало, что Гитанас Науседа согласился с мнением, что в случае, если Россия "взломает" Украину, то у нее появятся новые цели.

Вы не можете не согласиться. Мы всегда говорили, что Украина – первый форпост свободы. Если бы Украина была сломана, а мы считаем, что этого не произойдет, то это были бы другие цели,

– заявил президент Литвы.

Науседа вспомнил, что вероятной целью россиян Владимир Зеленский назвал страны Балтии и другие государства. В этом контексте литовский лидер заметил, что ценой огромных усилий и жертв Украина выиграет время, чтобы страны успели:

подготовиться;

еще больше укрепить систему коллективной обороны НАТО;

сделать шаги по укреплению их собственной системы.

Гитанас Науседа заверил, что Украина выиграет, и хребет России будет сломлен.

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Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телемарафона, что участники проходящего в Гранаде саммита Европейского политического сообщества записали слова Владимира Зеленского, что в случае заморозки войны в Украине Россия может атаковать и другие страны в 2028 году.

Все взяли ручки и записали слова президента. Это было очень заметно, насколько они прозвенели в воздухе. Лидеры обратили на них внимание, и я убежден, что президент достиг своей цели, артикулировав эту угрозу,

– заявил глава МИД Украины.

По словам министра, на саммите Европейского политического сообщества решения принимаются на двусторонних встречах.

Дмитрий Кулеба также отметил, что на фоне трагедии, которая состоялась в Купянском районе Харьковской области, ключевые темы – это предоставление Украине ПВО, зенитных и тяжелых систем, антидронового оружия и средств радиотехнической борьбы.

"То есть все то, что позволит нам предотвращать подобные трагедии и подавить способность россиян бомбить наши города и села. Это была ключевая тема. У президента есть конкретные договоренности, я сейчас не могу их озвучивать, но больше таких систем будет в Украине по результатам визита президента в Гранаду", – заявил министр иностранных дел Украины.

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