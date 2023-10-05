Гітанас Науседа заявив, що це могло б бути за умови, якби була зламана Україна, проте запевнив – цього не трапиться. Так литовський лідер відреагував на слова Володимира Зеленського на саміті Європейської політичної спільноти у Гранаді 5 жовтня, пише 24 Канал.

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Як відреагував президент Литви на слова Зеленського

Видання LRT написало, що Гітанас Науседа погодився з думкою, що у випадку, якщо Росія "зламає" Україну, то в неї з'являться нові цілі.

Ви не можете не погодитися. Ми завжди говорили, що Україна – перший форпост свободи. Якби Україна була зламана, а ми вважаємо, що цього не станеться, то це були б інші цілі,

– заявив президент Литви.

Науседа пригадав, що ймовірною наступною метою росіян Володимир Зеленський назвав країни Балтії та інші держави. У цьому контексті литовський лідер зауважив, що ціною величезних зусиль та жертв Україна виграє час, щоб країни встигли:

підготуватися;

ще більше зміцнити систему колективної оборони НАТО;

зробити кроки зі зміцнення їхньої власної системи.

Гітанас Науседа запевнив, що Україна виграє, і хребет Росії буде зламано.

Якою була реакція лідерів ЄС на слова про "повернення Путіна" у 2028 році

Дмитро Кулеба розповів в ефірі телемарафону, що учасники саміту Європейської політичної спільноти, що проходить у Гранаді записали слова Володимира Зеленського, що у випадку заморозки війни в Україні Росія може атакувати й інші країни 2028 року.

Всі взяли ручки й записали слова президента. Це було дуже помітно, наскільки вони продзвеніли в повітрі. Лідери звернули на них увагу, і я переконаний, що президент досягнув своєї мети, артикулювавши цю загрозу,

– заявив глава МЗС України.

За словами міністра, на саміті Європейської політичної спільноти рішення ухвалюються на двосторонніх зустрічах.

Дмитро Кулеба також зауважив, що на тлі трагедії, яка відбулась в Куп'янському районі на Харківщині, ключові теми — це надання Україні ППО, зенітних та важких систем, антидронової зброї та засобів радіотехнічної боротьби.

"Тобто все те, що дозволить нам запобігати подібним трагедіям й подавити здатність росіян бомбити наші міста та села. Це була ключова тема. У президента є конкретні домовленості, я зараз не можу їх озвучувати, але більше таких систем буде в Україні за результатами візиту президента до Гранади", – заявив міністр закордонних справ України.

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